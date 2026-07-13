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Nové metody operací páteře jsou šetrnější. Přibývá zákroků plotének i zúžení kanálu

Kamila Bendová
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Zákroků, kterými lékaři řeší degenerativní onemocnění páteře, je v Česku stále více. Jde zejména o vyhřezlé ploténky nebo zúžení páteřního kanálu. Roční počet operací se podle údajů České spondylochirurgické společnosti pohybuje kolem 17,5 tisíce. Ještě v roce 2010 jich bylo „jen“ 9,6 tisíce. Nové metody však umožňují dělat je šetrněji a efektivněji.

Většina operací je dnes už prováděna miniinvazivně chirurgicky nebo pomocí endoskopu. A neustále se zdokonalují. Fakultní nemocnice Motol a Homolka nyní jako první pracoviště v Česku zavádí unikátní miniinvazivní metodu, biportální endoskopickou operativu páteře v kombinaci s plazmovou ablací. Zatímco na ostatních pracovištích se u endoskopických operací využívá jeden vstup do těla, při této metodě se provádějí dva drobné otvory – jeden pro optiku a druhý pro chirurgické nástroje.

Regenerativní medicína využívá nejčastěji látky získané z vlastního organismu pacienta. Cílem není pouze tlumit bolest, ale podpořit přirozené hojivé procesy.

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