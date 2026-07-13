Většina operací je dnes už prováděna miniinvazivně chirurgicky nebo pomocí endoskopu. A neustále se zdokonalují. Fakultní nemocnice Motol a Homolka nyní jako první pracoviště v Česku zavádí unikátní miniinvazivní metodu, biportální endoskopickou operativu páteře v kombinaci s plazmovou ablací. Zatímco na ostatních pracovištích se u endoskopických operací využívá jeden vstup do těla, při této metodě se provádějí dva drobné otvory – jeden pro optiku a druhý pro chirurgické nástroje.
Regenerativní medicína využívá nejčastěji látky získané z vlastního organismu pacienta. Cílem není pouze tlumit bolest, ale podpořit přirozené hojivé procesy.