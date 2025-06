Je pátek třináctého opravdu den plný neštěstí? Statistiky mluví jasně

15:37

V roce 2025 připadá na 13. den v měsíci jen jeden pátek. Co červnový pátek třináctého přinese? Bude to den plný smolných zážitků, neštěstí a katastrof, nebo se jedná jen o hluboce zakořeněný mýtus, živený historií, literaturou a naším vlastním strachem? Co o tomto nešťastném dni říkají dějiny, psychologové a statistiky?