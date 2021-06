Policie se zaměří na akce na Kotvě. Studentské party se však konají i jinde

„V současné chvíli policisté událost prověřují, zjišťují počty účastníků. Vzhledem k opakovanosti tohoto oznámení budou nadále probíhat v místě kontroly,“ uvedl mluvčí pražských policistů Richard Hrdina. Dodal, že až bude věc prošetřená, předá se správnímu orgánu.



Mluvčí pražské hygienické stanice Zbyněk Boublík již dříve řekl, že pokud se případem bude zabývat policie, tak stanice obdrží žádost k prošetření.



Kdo konkrétně za akcemi stojí není jasné. Společnost Warehouse Entertainment - PRG se akcemi chlubí na svém Instagramu, kde sdílí videa a fotografie. Na zaslané dotazy nicméně nereagovala.

Akce pro studenty a příspěvky Warehouse Entertainment sdílí na svém Instagramu také společnost Erasmus in Prague. Další akce by se například měla uskutečnit již ve středu 2. června u bazénu a pak v sobotu, na střeše Kotvy to nicméně již nebude.



Redakce iDNES.cz ve středu kontaktovala i společnost Erasmus in Prague. Vojtěch Růžek, jeden ze zástupců této společnosti přiznal, že se Erasmus in Prague částečně na akcích podílí.

„Pondělní akci jsme promovali na našich sociálních sítí, jednalo se o free event, žádné vstupné a podobně. Na akci byla přítomna hygiena, která nenašla žádné nedopatření. Policie se dostavila až druhý den,“ uvedl Růžek.

Informaci o přítomnosti hygieniků na party redakce ověřovala u mluvčího pražské hygienické stanice Zbyňka Boublíka. „Na místě naši hygienici nebyli,“ uvedl. „Na místě byl policejní orgán, my jsme to jako správní orgán dostali na starost,“ dodal.

Růžek dodal, že na jejich akcích dodržují veškerá vládní opatření. Lidé na střeše Kotvy neměli respirátory, neboť podle něj měli potvrzení o tom, že jsou negativní a jednalo se o venkovní akci.

„Při vstupu vždy kontrolujme potvrzení o testovaní, naše akce jsou pouze ve venkovních prostorách,“ doplnil. Na několika akcích podle něj byla několikrát přítomna i policie, která dělá namátkovou kontrolu. Pokutu podle něj zatím nedostali.

Do klubu s testem

Podle nejnovějších vládních opatření platí, že je možné otevřít mimo jiné hudební, herní, taneční či společenské kluby a diskotéky. Lidé ale musí mít pro jejich návštěvu antigenní či PCR testy provedené zdravotníkem.



„Zákazník je povinen mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek; zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,“ uvádí dále vládní web.



V opatřeních se počítá i s tím, že „provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je míst k sezení pro zákazníky. Produkce živé hudby a tanec nejsou umožněny“. Není ale upřesněno, zda se to týká i akce, která je venku a ne uvnitř.

Nelegální party a davy lidí rozháněla policie na střeše Kotvy už v polovině května. Tehdy bylo na střeše obchodního domu i několik cizinců. Jednoho cizince policisté zadrželi, provozovateli klubu i účastníkům hrozí pokuta až tři miliony korun. I tuto party prověřuje pražská hygienická stanice.



V dubnu policisté řešili jinou nelegální párty také v centru Prahy. V podkrovním bytě policisté objevili 56 lidí, kteří si užívali večírek, a někteří z nich u sebe měli drogy. Jiné nelegální párty se konala v listopad 2020 v Praze v Anenské ulici, kde bylo 119 lidí. Přes sto z nich byli cizinci a policisté museli vyrazit dveře beranidlem.