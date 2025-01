Více práv získají LGBT páry až po obřadu se svědky a uzavřením partnerství

Svůj velký den na Most Pride přišly oslavit také Martina a Laďka. Přijely sem rovnou ze „svatební“ hostiny, kterou slavily právě uzavřené registrované partnerství. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Ano, budou muset uzavřít partnerství. Jde o úplně jiný institut, který se uzavírá za jiných podmínek,“ říká iDNES.cz Filip Milde, zástupce sdružení Jsme fér, které usiluje o plné zrovnoprávnění LGBT+ komunity. Tedy aby stejnopohlavní páry mohly uzavřít manželství, jako je to již nyní v 36 státech světa.

Do registrovaného partnerství vstoupilo za dobu o existence v Česku asi 5200 registrovaných párů žen či mužů. Dosud se rozpadlo zhruba čtvrtina těchto partnerství.

Od ledna mohou stejnopohlavní páry uzavírat „partnerství“, které jim dává víc práv než dosud.

„Vím třeba o páru, který bude partnerství uzavírat teď v sobotu, ten je ze Znojma, a další začátkem příštího týdne v Příbrami,“ řekl iDNES.cz Milde. Sdružení Jsme fér podle něj víc o desítkách párů, které si už chtěly domlouvat uzavírání partnerství na leden.

Často jsou to páry, které mají děti. A řada z nic do registrovaného partnerství nevstupovala, protože nechtěli, třeba proto, že to vnímali jako ponižující.

„Jedna z žen čeká dítě a než se jí narodí, tak chce uzavřít partnerství,“ popisuje mluvčí iniciativy za plná práva LGBT+ lidí jeden z případů, se kterým je detailně obeznámen.

A jak tedy bude uzavírání partnerství vypadat? „Svědci tam musí být. Zákon říká, že se partnerství uzavírá stejně jako manželství, pokud není specifikováno jinak. Může být uzavřeno za přítomnosti starosty, matrikářky nebo třeba politika, ale musí u toho být svědci. Partneři také získávají příbuzné,“ popisuje Milde. Prostě je tam vše jako v manželství, jen se tomu nesmí manželství říkat.

Lidem, kteří žijí v registrovaném partnerství a kteří se na úřad kvůli uzavření partnerství nevypraví, zůstane platný jejich dosavadní svazek s méně právy, tedy třeba bez společného jmění a bez nároku na vdovský či vdovecký důchod. Nová registrovaná partnerství s omezenými práva už uzavřít ale nelze.

Pro partnery má být vyloučena možnost společné adopce a má jim být povolena pouze možnost přiosvojení. Adopce se ale bude vztahovat i na děti osvojené z dětského domova, nejen biologicky spřízněné s jedním z partnerů či partnerek. To bude v praxi znamenat, že děti osvojované stejnopohlavním párem z ústavu budou muset adopčním procesem projít dvakrát – nejprve dítě osvojí jeden z páru jako jednotlivec a pak ho druhý tzv. přiosvojí.