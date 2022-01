Dodávky munice posílí propagandu Ruska, nezmění poměr sil, míní Bžoch

Vláda ve středu odsouhlasila dodávku munice pro ukrajinskou armádu, která by v případě invaze čelila ruskému útoku. Podle poslance ANO Jaroslava Bžocha takový krok akorát pomůže ruské propagandě, „že je v ohrožení, protože Západ na Ukrajinu posílá zbraně“. „Nemyslím si, že by to nějak změnilo poměr sil,“ doplnil Bžoch.

„Doufám, že ozbrojený konflikt z toho nebude. Putin se sám chytil do pasti, několik náznaků, co chtěl na Ukrajině udělat, se provalilo. Armáda Ukrajiny už je navíc na úplně jiné úrovni než v roce 2014,“ řekl v nedělní Partii poslanec ANO. Dnes podle Bžocha Rusko to napětí udržuje na nějaké stávající hranici a čeká na ústupky Západu.

Naopak aktivně proukrajinský přístup hájí europoslankyně Pirátů Markéta Gregorová, podle které by měla být prioritou diplomacie. „Jenže diplomacie už byla do nějaké míry narušena ze strany Ruska vysláním vojáků k hranici s Ukrajinou. Je potřeba ukázat, že my jsme také schopni odstrašení,“ upřesnila a podpořila tím rozhodnutí ministerstva zahraničí vedeného jejím spolustraníkem Janem Lipavským.

„Rusko si nemůže dělat s Ukrajinou, co chce,“ dodala. Ministerstvo zahraničí je podle ní v kontaktu s našimi velvyslanci na Ukrajině a je připraveno je případně evakuovat.

Ondřej Kolář si také myslí, že musíme spolu s NATO stát pevně za Ukrajinou. „Ve chvíli, kdy bychom nechali Ukrajinu na pospas Ruské federaci, tak se stane to, že se Rusko nezastaví, pohltí Ukrajinu a přiblíží se k nám,“ uvedl.

„Pevně doufám, že si je sám Vladimír Putin vědom toho, že by mu invaze na Ukrajinu nijak nepomohla a že podobně smýšlí také čínský prezident o Taiwanu,“ zakončil debatu na Primě Ondřej Kolář z TOP 09.