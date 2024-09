Kampaň SPD je za hranou, míní Jurečka. Odpověď: Dejte peníze českým rodinám

„V následujících týdnech budeme ladit detaily,“ uvedl Jurečka o návrhu státním rozpočtu. Podle něj by měl být hotový finální rozpočet do konce září. Rozpočet je podle něj investiční, což má za následek vyšší schodek, než koalice původně plánovala. „Platíme 100 miliard za všechny předchozí vlády,“ vytkl ministr.

„Koalice říkala, že má plán, jak snižovat státní schodek, a ten plán prostě selhal,“ myslí si opoziční poslanec SPD Radim Fiala. „Šetřili jste jenom na důchodcích, na rodinách a na střední třídě. Akorát jste zvedli daně, takže jste dokonce museli měnit programové prohlášení,“ dodal Fiala.

Fiala vyčítal Jurečkovi plánovaný nárůst státních zaměstnanců, který má meziročně v roce 2025 stoupnout o více než tisíc lidí. Vláda přitom slibovala, že počet státních úředníků sníží. Jurečka se ale bránil, že nárůst je způsoben především větším počtem zaměstnanců ve školství.

„Dodneška jste neudělali audit státních zaměstnanců, o který vás žádáme už několik let,“ vytýkal Fiala Jurečkovi. Platy státních zaměstnanců má navíc vzrůst. „Doháníme tady dva roky, kdy se platy státních zaměstnanců nezvyšovaly,“ bránil se Jurečka.

Podle moderátorky Tománkové ale zatěžuje státní dluh i tzv. strukturální deficit, který má na vrub především předchozí vláda. Fiala ale vyčetl věci, na kterých podle něj může vláda ušetřit. „Ukrajina, to je 120 miliard,“ sdělil například Fiala.

Proti tomu se ale Jurečka vymezil. „Vidíme, že to, co ukrajinští uprchlíci odvádí, zdaleka přesahuje výdaje na jejich péči,“ upřesnil Jurečka. „Je to nechutná věc,“ vytkl Jurečka Fialovi jeho nařčení. V Česku ale podle Jurečky pracuje 70 procent Ukrajinců v produktivním věku.

„Nevím, podle jaké metodiky máte data zpracovaná, ale faktem je, že jste vydali na Ukrajinu celkem 120 miliard korun. Jsou v tom započítané dávky, příspěvky na bydlení i zbraně. My potřebujeme dát ty peníze na české rodiny,“ dohadoval se Fiala.

Do Poslanecké sněmovny má také zamířit návrh nového zákoníku práce. Do něj chce především ODS zakomponovat i možnost výpovědi bez udání důvodu. Proti tomu je ale Jurečkova KDU-ČSL.

„To opatření nedává logiku. Nedělejme to,“ burcoval Jurečka. Fiala se na tomto s Jurečkou vzácně shodl. „Náš zákoník práce je podle mě v současné době dost flexibilní,“ má jasno Fiala. „Výpověď bez udání důvodu je podle mě neetická,“ upřesnil Fiala.

Věk odchodu do důchodu i výše penze samotné rozděluje koalici a opozici dlouhodobě. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v červenci oznámil, že důchod díky valorizaci od ledna stoupne průměrně o 356 korun.

Podle opozice je to ale nedostatečný nárůst. Opoziční poslanec Aleš Juchelka už dříve na CNN Prima News tvrdil, že i když průměrný důchod v roce 2025 po valorizaci stoupne nad hranici 21 tisíc, spoustu důchodců na něj nedosáhne.

Vláda také navrhuje zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let. Důchodový věk roste už nyní, a to ročně minimálně o dva měsíce. Demografové navrhují pravidelné navyšování o měsíc ročně. O nastavení se ještě jedná.

Fiala se vyslovil proti navyšování věku odchodu do důchodu. Podle něj existuje riziko toho, že stát nakonec prodělá na tom, že ve stáří bude větší potřeba o lidi pečovat a reálný produktivní věk se nezvýší.

Kampaň SPD je podle Jurečky za hranou

Pražský magistrát se ohradil vůči kampani SPD, na které figurují kontroverzní obrázky vytvořené umělou inteligencí. Strana požádala pouze o zábor veřejného prostranství pro techniku nutnou k natáčení předvolebního spotu, úřady přitom neměly bližší informace o obsahu natáčení či konkrétní politické straně, sdělil dříve ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman. Magistrát se cítí stranou „podveden“. SPD ale podle Fialy udělala vše procesně správně a vše bylo schváleno.

Jurečka přiznal, že neví, zda bylo v Praze na Václavském náměstí vše procesně správně, ale vymezil se proti formě samotné kampaně. Na billboardech má SPD vyobrazené uměle vytvořené obrázky „chirurgů z dovozu“, což má varovat před migrační politikou Evropské unie. Podle ministra práce a sociálních věcí je takové vedení kampaně ve vyspělé zemi za hranou.

V pořadu se ale řešila i kampaň ODS, což je koaliční partner KDU-ČSL. Na billboardech totiž figurují výrazné osobnosti hnutí ANO – Andrej Babiš a Alena Schillerová. Podle Jurečky je třeba lidem připomínat, jak špatná byla situace v krajích po vládě Babišova hnutí.