Jste nenažraní, kritizoval Okamura Výborného. Ten ho tepal za „rejžování“ na turistech

Výborný považuje za prioritu zvýšit platy soudců a státních zástupců. Podle jeho slov jsou platy ústavních činitelů zmrazené od roku 2021. „Ať platí automat, což znamená, že když budou platy ve veřejné službě klesat, budou klesat i ústavním činitelům a naopak,“ komentoval Výborný.

Okamura by byl pro zákon, který by politikům zajišťoval plat na úrovni učitelů. „Učitelé dnes berou plat okolo padesáti tisíci hrubého. O co je politik lepší než učitel nebo lékař?“ ptal se Okamura.

„Pan předseda Okamura používá naprosto nesmyslné a expresivní výrazy. Myslím, že si o tom každý udělá obrázek. On, který rejžuje na turistech, a k tomu ještě pobírá poslanecký plat,“ oplatil mu ostrá slova Výborný.

Pokus o odvolání Havlíčka je zvednutý prst

Podle Výborného není pokus odvolat Karla Havlíčka z postu místopředsedy Sněmovny přímo odveta za pokus o odvolání Markéty Pekarové Adamové (ANO) z funkce předsedkyně Sněmovny, nýbrž zvednutý prst pro opozici, aby zbytečně nevyvolávala obstrukce.

„Ať se vykecává někde na náměstí,“ okomentoval průtahy v jednání Sněmovny Výborný, který tento proces označil za destruktivní. Podle jeho propočtů se zhruba čtvrtina času, kdy bylo třeba projednávat důležité věci, věnovala obstrukcím právě ze strany Tomia Okamury a poslanců z hnutí ANO.

Okamura Pekarovou Adamovou v debatě nařkl z porušení zákona o jednání ve Sněmovně. Předsedkyni kritizuje především za přístup k zahraniční politice. Jmenovitě se vymezil proti jejímu postoji k předsedům vlády Maďarska a Slovenska – Viktoru Orbánovi a Robertu Ficovi – a tomu, že vyzdvihuje, že jsou demokraticky zvolenými zástupci lidu a apeluje na vzájemnou spolupráci.

„Snaha o odvolání předsedkyně Poslanecké sněmovny byla jenom plácnutí do vody a fakticky snaha si natočit pár záběrů na sociální sítě. Přišli jsme o další čas, kdy jsme mohli schvalovat ve prospěch této země,“ dodal předseda KDU-ČSL Výborný.

Drahé potraviny i migrace

Okamura Výbornému a vládnoucí čtyřkoalici tradičně vyčetl drahé potraviny, energii, zhoršující se bezpečnostní situaci ohledně migrace a navyšování koncesionářských poplatků. Své obstrukce ve Sněmovně hájí tím, že se snaží bránit příjímání některých nesmyslných zákonů.

Okamura v otázce zahraniční politiky dále trvá na tom, aby se neposílaly peníze a zbraně na Ukrajinu a dodává, že Luhanská a Doněcká oblast, kde žije početná část ruského obyvatelstva si nepřeje být součástí Ukrajiny. Tato tvrzení označil Výborný za kolaboraci a žádá spravedlivý mír.

Prezident jako vládní nominant

V debatě přišla řeč i na plánovaný rozpočet na příští rok. Podle Okamury by bylo velké překvapení, kdyby návrh prezident Petr Pavel neodsouhlasil. „Je nominantem vládní koalice, moc bych se divil, kdyby to nepodepsal. Vládě podle dnešních průzkumů však věří 2 procenta občanů a je možné, že nebude chtít být součástí nepopulární vlády,“ dodal předseda SPD.

Kritiku na adresu vlády se Výborný snažil přebít dosavadními úspěchy: „Zvýšili jsme rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun ročně, navýšili jsme příspěvek na péči o 7 miliard korun.“ Výborný dále věří že v takových úspěších bude současná vláda pokračovat a bude moci sestavovat rozpočet také v roce 2026.