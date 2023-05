Rodičovský příspěvek může být čerpán rychleji, shodli se Jurečka s Juchelkou

Celková výše příspěvku, který mohou rodiče čerpat do potomkových čtyř let věku, nyní činí 300 tisíc korun. Podle Pirátů je ve vládní koalici shoda v tom, že výše příspěvku vzroste. Piráti jej chtějí zvýšit nejméně na 350 tisíc korun, o stejné částce mluvil počátkem měsíce i Marian Jurečka.

V neděli uvedl, že parametry by se měly dojednat v příštích dnech. Vládní konsolidační balíček počítá se zvýšením příspěvku od ledna příštího roku, ANO to chce uspíšit. Aleš Juchelka to zdůvodnil inflací.

Rodiče mohou měsíčně pobírat příspěvek až do výše 70 procent základu výdělku. Čím vyšší je měsíční částka, tím rychleji se suma vybere. Loni stát na rodičovských příspěvcích vyplatil přes 33 miliard korun. Přidání o 10 tisíc korun představuje podle odhadů zvýšení nákladů státu zhruba o miliardu.

Naposledy se rodičovská zvedla v roce 2020, a to celkem o 80 tisíc korun. Podle studie pěti výzkumníků Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR to vedlo k delšímu čerpání. Poklesl podíl matek, které se zapojily do práce. Pro společnost to znamenalo další náklady.

Ze zákona by měla zmizet podmínka, podle níž rodič ztrácí nárok na výplatu rodičovského příspěvku, pokud jeho dítě ve věku do dvou let tráví v jeslích nebo dětských skupinách víc než 92 hodin měsíčně. Změna podle serveru Seznam Zprávy umožní rodičům více se zapojit do pracovního procesu. Ovlivní to i provozovatele dětských skupin a model takzvaného sousedského hlídání, který stát připravuje.

Žádosti o důchod MPSV vyřeší do prázdnin

Ministr práce a sociálních věcí Jurečka ve vysílání na CNN Prima NEWS slíbil, že zbylých osmnáct tisíc žádostí o výpočet důchodu, které prozatím nejsou vyřešeny, zpracují úředníci do konce června.

„Toto se státu nesmí stávat, ale bohužel se to už stalo několikrát i v minulosti. Když se ozvou lidé, že nemají z čeho žít, snažíme se jejich žádosti řešit přednostně,“ sdělil.

Poslanec Juchelka mu ale opáčil, že za minulé vlády (ANO a ČSSD) se rezortu práce a sociálních věcí nikdy nestalo, že by nedošlo k včasnému vyplacení jakýchkoliv dávek či důchodů. „Je to unikátní situace, ani pan ministr za to primárně nemůže. Ale může za to vláda,“ označil viníka. Podle něj pochybila, když včas neřešila inflaci či cenu energií. Z toho důvodu se podle Juchelky řada lidí obrátila na úřady s žádostmi o příspěvky, čímž se systém zahltil a přetížil.

Jurečka vnímá jako jeden z problémů také systém, pomocí nějž se jednotlivé dávky řeší. Sdělil, že úředníci mnohdy pracují se systémem z konce osmdesátých a začátku devadesátých let, a tak je potřeba zajistit co nejrychlejší digitalizaci. „Aby úředníci nemuseli tyto věci řešit s kalkulačkou v ruce, ale mohl se o to v 21. století postarat systém,“ přeje si.