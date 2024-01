Nechceme strašit, ale na hrozby je třeba lidi připravit, myslí si Černochová

Na začátku pořadu se ministryně obrany Jana Černochová vyjádřila k bezpečnostní situaci ve světě. „Situace ve světě není bezpečná, to je holý fakt. Nechceme nikoho strašit, ovšem připouštíme, že je potřeba se na hrozby připravit,“ řekla.

Její ministerský předchůdce poslanec Lubomír Metnar reagoval, že je třeba vést uváženou diskusi o válce, ale vyvarovat se zastrašování. „Apelujeme na to, aby diskuse o válce byla uvážená. Nikdo nezpochybňuje, že by se naše země a armáda měly připravit na případný konflikt, zastrašování však není třeba“ uvedl. „Tabulky, evakuační plány, vše by mělo být nacvičené,“ dodal.

Četnost vystoupení generála Řehky, náčelníka generálního štábu české armády, v médiích je podle Metnara až příliš intenzivní. Myslím si, že by pan generál Řehka měl řídit přípravy a nechodit každý týden do médií a prezentovat se.“

„Jsem ráda za to, že pan Řehka je v médiích často. Snaží se veřejnosti vysvětlovat to, že iluze míru skončila. Není to jeho vinou. On jako voják vidí věci realisticky,“ oponovala ministryně.

„Nevěřme výrokům populistů, o tom, že vojáci straší válkou. Vždyť hasiči mohou také mluvit o požárech. Já v tom problém nevidím. Lidi strašit nemáme, ale lhát jim také nemáme,“ dodala.

„Armáda se má připravovat na všechno, ovšem forma vystupování generála Řehky není šťastná,“ dodal Metnar na závěr tohoto tématu.

Výroky ve Sněmovně jsou za hranicí slušnosti

„Některé výroky ve Sněmovně jsou za hranicí vkusu,“ vyjádřila se rovněž Černochová k nedávným slovům Andreje Babiše na účet Rakouska. „Rétorika některých členů hnutí ANO zhrubla a posunula se nejen na hranici vkusu, ale i slušnosti,“ dodala.

„Babiš nehovořil o občanech Rakouska, nýbrž o rakouské straně Zelených,“ reagoval hned Metnar. „Takhle to ale nezaznělo,“ oponovala Černochová.

„Stojíme o konsenzuální politiku. Rakousko je náš soused, máme s ním bohatou historii.,“ dodala. Metnar poté znovu zopakoval, že Babiš nemluvil o rakouských občanech, nýbrž „aktivistech“ ze strany Zelených.

Chceme-li financovat obranu, musíme mít zdravou ekonomiku

„Dvacet let jsme součástí NATO a to členství něco stojí, konkrétně 2 procenta HDP (hrubého domácího produktu),“ řekla Černochová. „Návrh o investici 2 procent HDP do podpory obrany jsme kvitovali. Chceme-li však peníze takto investovat, musíme mít zdravou českou ekonomiku“, reagoval Metnar.

Ministryně Černochová odpověděla slovy, že ministerstvo se snaží o realistický rozpočet. Nešlo cestou fondů, jelikož by pak bylo nutné platit úroky. „Chceme, aby byl rozpočet realistický. Nešli jsme cestou fondů. Sice by byl pak rozpočet vyšší, ovšem platili bychom úroky. My se na ministerstvu chováme zodpovědně,“ řekla.

„Modernizujeme naši armádu a podporujeme tak bezpečnost. Snažíme se co nejvíce finančních prostředků investovat do českého průmyslu. Jsou tu zbrojařské firmy, do kterých investujeme finanční prostředky, které se pak zpět projevují do české ekonomiky,“ dodala.

Poslanec Metnar hned reagoval slovy: „Jsou to opakované prohlášení a proklamace. Souhlasím s multiplikačním efektem investované koruny do zbrojařských projektů. Zapojení našich firem do tohoto projektu už tak růžové není,“ řekl dodal, že o zmiňovaném podílu 40 procent výroby z českých firem by byl skeptický.

„Zapojení českých firem do vozidel bojové pěchoty v míře 40 procent je pod smlouvou, tudíž je jasně dané,“ reagovala ministryně.

Smlouva na koupi letounů F-35

Na dotaz ohledně uzavření smlouvy o koupi letounů platformy F-35 se ministryně vyjádřila slovy, že, jak bylo avizováno, smlouva bude v březnu, možné i dříve, podepsána. „Jsme vázáni smlouvu do konce března uzavřít, dokonce se nám to povede možná i dříve,“ řekla Černochová.

„Máme o tom velké pochybnosti. Je to nejdražší zakázka v historii české armády. Chtěli bychom o tom nadále debatovat a podpis smlouvy odložit,“ oponoval Metnar.

„Nejsem přesvědčen, že jsme zvolili nejefektivnější formu v rámci pouze jedné platformy. Myslím si, že existují efektivnější formy, jak postupovat v nadzvukovém letectvu,“ dodal k tématu Metnar.

Černochová pak hned reagovala slovy: „Pokud země přemýšlí dopředu, investují do letounů páté generace, tudíž do letounů platformy F-35,“.

„Tento projekt zatíží náš rozpočet a rozpočet obrany na dlouhé roky,“ dodal ještě Metnar.

Pomoc Ukrajině pokračuje, nechceme ale ohrozit naši obranyschopnost

Na dotaz, zda bude Česká republika nadále pomáhat Ukrajině řekla ministryně: „Naše pomoc bude nadále pokračovat. Nikoli ale z našich materiálů z vojenských skladů, jelikož už není z čeho pomáhat. Nechceme ohrozit naši obranyschopnost,“ řekla.

„Budeme pokračovat ve výcviku, budeme cvičit ukrajinské pyrotechniky, nabízet zdravotní pomoc pro vojáky a starat se o uprchlíky, zejména ženy a děti,“ dovysvětlila k otázce pomoci Ukrajině.

Poslanec Metnar řekl, že hnutí ANO se bude zaměřovat primárně na humanitární pomoc a diplomacii. „Budeme se zaměřovat na humanitární pomoc Ukrajině a vytvářeli větší tlak na diplomacii,“ uvedl.

Na dotaz ohledně možného zastavení pomoci Ukrajině ze strany hnutí ANO reagoval slovy: „Možné je všechno. Dva roky Ukrajinu podporujeme a nevede to k žádnému výsledku. Efekt na frontě to nepřineslo,“ uzavřel.