Evropa je přeregulovaná, míní Dostálová. Green Deal je dobře nastavený, říká Hladík

Dostálová kritizovala Green Deal, který je podle jejích slov potřeba změnit. „Jsme po covidu, energetické krizi a válce. Ideologickým řešením podřezáváme větev sami sobě, to je zelený fanatismus. Prohlubujeme závislost na asijských zemích. Evropa je přeregulovaná, musíme vyvíjet technologie, které povedou k snížení emisí,“ řekla.

Doplnila, že se pořád zabýváme evropským klima, které je ale světové. „Evropa má podíl na emisích pouze osm procent vůči globálu. Pokud budeme pokračovat, tak se Evropa zničí,“ doplnila. „Zákaz spalovacích motorů by splnily jen auta na vodík nebo elektromobily. Co když ale automobilky vyvinou lepší paliva do spalovacích motorů?“ myslí si také.

Hladík uvedl, že klidně můžeme rok 2035 jako přísný zákaz spalovacích motorů zrušit. „Pokud ale chceme být konkurenceschopní, tak investice automobilek směrem k elektromobilům a dalším technologiím dává velký smysl a bude do budoucna ekonomičtější a ekologičtější,“ řekl.

Dodal, že máme největší zásoby lithia v Evropě a je potřeba je těžit. „Česká vláda nechce jen těžit, chce vyrábět konkrétní výrobky,“ dodal. Cíle Green Dealu jsou nastaveny dobře, jde o konkrétní kroky, kde je možná revize, myslí si také ministr.

Dostálová kritizovala nepřipravenost nařízení a nemožnost kontroly čínských emisí. „Zrovna Čína buduje neuvěřitelně,“ opáčil Hladík v narážce na udržitelnou infrastrukturu.

„V Česku prostě nikdy nebude tolik svítit a tolik foukat,“ říká Dostálová ohledně udržitelných zdrojů. „Proto sázíme na jádro a obnovitelné zdroje,“ odpověděl Hladík. Ten také minulé vládě vytkl, že nepřipravila zemi na krizové situace a přílišné spoléhání se na nízké ceny energií před ruským vpádem na Ukrajinu.

„Směrnice se vůbec netýká rodinných domů,“ odmítl Hladík informace o tom, že Česká republika bude pod tlakem kvůli užívání zemního plynu. Dostálová si ale myslí, že to tak není. „Samozřejmě, že to bude mít dopad i budov k bydlení,“ řekla Dostálová a dodala, že domácnosti budou platit padesátitisícové pokuty za používání plynového kotle.

Referendum ano, ale ne o EU

„Nebudu kandidovat proti Marianu Jurečkovi,“ ujistil Hladík ohledně otázky na podzimní odložený sjezd KDU-ČSL „Pokud by nekandidoval, já bych svou kandidaturu zvážil,“ dodal.

Diskuze se stočila také k současné politické situaci. „Nedovedu si představit, že by hnutí ANO mohlo spolupracovat s SPD,“ řekla Dostálová jako reakci na slova o možné spolupráci. Tomio Okamura změnil své postoje, už není pro vystoupení z EU, ale o referendu o tomto možném kroku. „Jsem zastánkyně referend, ale ne u mezinárodních záležitostí,“ dodala Dostálová. „Ztotožňuji se s paní Dostálovou. Nemůžeme mít referendum o mezinárodních otázkách,“ souhlasil Hladík.