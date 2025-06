Nevěřím, že Blažek bitcoinovou hru hrál sám, míní exministryně spravedlnosti Malá

Pavel Blažek tvrdí, že miliarda přijatá ministerstvem spravedlnosti nepochází z trestné činnosti. Také podle premiéra Petra Fialy jednal v dobré víře. Eva Decroix v diskuzi uvedla, že ministr se rozhodl, že není schopný kauzu vysvětlit a proto rychle reagoval demisí. Decroix si této reakce váží, uvedla. „Pak je tam ten druhý aspekt, který jednoznačně uzavřen není, a to je ten aspekt právní,“ řekla.

Řízení, která vyšetřují původ peněz, podle Decroix běží. V rámci politické zodpovědnosti se však Blažek zachoval tak, aby nepoškozoval vizitku vlády.

S Decroix nesouhlasil senátor a předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta. „Ne, že bychom měli být velmi opatrní, jak říká místopředsedkyně ODS. My bychom měli být velmi otevření. Tato kauza – ačkoliv vládu provází Dozimetr, Kampelička a já nevím co všechno – tak od 90. let tady nic podobného nebylo. Třicet let jsem se jako policista zabýval i kauzami praní špinavých peněz,“ sdělil.

„Já jenom připomenu, že ministerstvo spravedlnosti vycházelo z nějakých údajů, je tam nějaký notářský zápis,“ uvedla Decroix. Také řekla, že by byla opatrná s rychlými závěry i proto, že se v bitcoinovém poli „málokdo vyzná“.

Malá oponovala, že to, co se odehrálo, „není Pavel Blažek“: „Nevěřím tomu, že je to všechno náhoda,“ uvedla. Také zopakovala argumenty členů hnutí ANO, že premiér Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura museli být s informací obeznámeni. „Svolali jsme mimořádnou schůzi na čtvrtek ráno, budeme se na to ptát,“ řekla. Jeho demise nebyla žádným hrdinským činem, ale jediným možným krokem.

„My nemůžeme říct, že je to super, že máme peníze, když nevíme, odkud ty peníze jsou,“ řekla místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová. Uvedla ale, že ministři za STAN o přijmu peněz z bitcoinů nevěděli.

Podle Šlachty se občané dozvídají, že stát získal „miliardu za to, že po propuštění z vězení běhá drogový dealer s papíry z ministerstva spravedlnosti a peníze legalizuje“. Bývalý ministr spravedlnosti je podle něj buď „úplně naivní a hloupý“, nebo do státu nepřitekla miliarda, ale dvanáct, spekuloval Šlachta. „Z nichž potom něco mělo do státu přitéct,“ uvedl.

„Pokud se ukáže, že šla jenom koruna od lidí ve spojení s ODS nebo ODS, není to jen na rezignaci vlády, ale na vyškrtnutí ODS jako zločinecké organizace,“ uvedl Šlachta. Decroix reagovala, že není potvrzené, že peníze šly z trestné činnosti.

Decroix se ohradila. „Minimálně vzhledem k vaší bývalé profesi byste mohl mít alespoň úctu a integritu zakládat si na faktech. A fakta nemáme,“ zopakovala. „Máme příliš mnoho otázek a velmi málo odpovědí. Ale je nepřijatelné, abychom si tu dávali nějaké odpovědi, které jsou subjektivní,“ doplnila Decroix. Šlachta se ohradil, že k vyšetřování nemělo ani dojít.

„ODS jako jediná unesla politickou odpovědnost,“ uvedla Decroix. Pokud vyjde na povrch, že o manipulaci s penězi věděl i Fiala se Stanjurou, nebude žádat demisi vlády.

Podle Šebelové naopak Poslanecká sněmovna nemůže čekat, až budou všechny otázky vyřešeny. „Nemůžeme se tvářit, že demisí to bylo politicky vyřešeno,“ uvedla.

„Já chápu, že vám to nechutná,“ sdělila Malá směrem k vládě. Ale hnutí ANO podle ní nemůže kauzu nechat ležet, neboť jde o důvěru občanů České republiky.

Nechci spekulovat, uvedla Decroix

Premiér Fiala řekl, že začátkem týdne oznámí nástupce Pavla Blažka. Právě Eva Decroix je jednou z médii označovaných za nadějnou kandidátku. Ta v diskusním pořadu uvedla, že se snaží nespekulovat. „Je to v kompetenci předsedy vlády, nechme mu tu kompetenci přenechat,“ řekla. Šebelová souhlasila a uvedla, že podle koaliční smlouvy je křeslo v kompetenci ODS.

Podle Šlachty by bylo správné dosadit na křeslo ministra spravedlnosti nestraníka. Malá zase míní, že by v tuto chvíli bylo nejlepší zavést úřednickou vládu. „Jsem ráda, že se dotáhl trestní zákoník, ale myslím si, že se během těch čtyř měsíců nic nestane, když tam bude sedět úředník,“ řekla.

To, co bude s miliardou korun, také není podle místopředsedkyně Decroix jasné. „Nyní tam ta miliarda leží a bude záviset na právním režimu prostředků,“ zopakovala. O manipulaci s nimi se podle ní rozhodne, až se vyřeší, zda miliarda stačí či nestačí státu.