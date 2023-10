Babiš oznámil, že bude znovu kandidovat na předsedu hnutí ANO

„Budu kandidovat na předsedu,“ řekl a doplnil, že není jisté, zda bude usilovat i o post premiéra v příštích volbách. „Důležité je, že hnutí ANO má i další kandidáty na premiéra, například Karla Havlíčka nebo Alenu Schillerovou.“

K potenciálním koaličním partnerům se vyjadřovat nechtěl. „Dovedu si koalici představit s každým, kdo bude bojovat za naši zemi,“ uvedl. Expremiér v pořadu také potvrdil informaci, že hnutí ANO bude na kandidátku eurovoleb doporučovat Kláru Dostálovou.

Hnutí ANO podle Babiše plánuje znovu vyjet s obytňákem po Česku. Datum začátku kampaně ale zatím neví. Řekl pouze, že „to bude brzo, snad ještě letos“. Se smíchem také přiznal, že se začátek kampaně opozdil, protože byl obytňák polepen špatnými barvami. „Těším se mezi lidi,“ dodal Babiš.

Expremiér se vyjádřil rovněž k obstrukcím ve Sněmovně. Podle něj jsou na místě a označení „žvanírna“ odmítá. Kritizoval i vystupování předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové. „Vrchol všeho je, když řekne, že já můžu za to, kolik lidí zemřelo za covidu.“ Její slova jsou podle něj „nechutná“ a označil je za „podraz“.

Předávání vyznamenání přirovnal k pohádce

Babiš se vyjádřil také k sobotnímu udělování státních vyznamenání. Je podle něj absurdní, aby Pavel jako bývalý komunista předával státní vyznamenání například zpěvačce Martě Kubišové.

„My tady žijeme v pohádce Císařovy nové šaty. Ta pohádka je o tom, že předseda ZO (závodní organizace) KSČ, nomenklaturní kádr, komunistický rozvědčík, předává vyznamenání paní Kubišové, která byla jeden z hlavních symbolů naší revoluce. No, a ta pohádka je o tom, že vlastně pan prezident se cítí jako nový Václav Havel. A to neříkám proto, že já jsem se chtěl stát taky prezidentem. To je absurdita této doby,“ řekl Babiš.

„Já jsem nepracoval pro režim, byl jsem pasivní člen. Pan prezident byl rozvědčík, ale udělali z něj nového Havla,“ dodal na připomínku moderátorky, že kdyby Babiš prezidentské volby ovládl, byla by situace stejná. Nezvažoval však, že by na Hrad nešel.