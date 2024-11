Slib německých mezd není reálný, řekl Skopeček. Populismus, soudil Havlíček

„Vím, že rozdíl mezi průměrnou mzdou v Německu (a v Česku) je dramatický,“ připustil Skopeček. Česko svého západního souseda podle něj za čtyři roky nemůže „dohonit“.

Podle Skopečka jde však o snahu blížit se k německým číslům, jako se to podle jeho slov „dělo od roku 1989". „Musíme se porovnávat s lepšími. Doba, kdy jsme se porovnávali s Polskem nebo Maďarskem skončila,“ řekl poslanec ODS, mimo jiné ekonom. Ekonomickou situaci v Polsku následně relativizoval.

„Pětatřicet let bylo úspěšných, zastavil nás covid. Konvergence k Německu se musí znovu otevřít. Je potřeba nastartovat růst produktivity práce. Musí posilovat kurz koruny vůči euru a musíme se vrátit k hospodářskému růstu,“ jmenoval podmínky Skopeček.

„Nic proti vizím a ambicím, ale je to megapopulismus. Může to být bráno i jako šíření poplašné zprávy, když to říká premiér,“ reagoval místopředseda ANO Havlíček. Výkonnost české ekonomiky podle něj německých hodnot ani blízce nedosahuje.

„Reálná mzda u nás klesla, jdeme proti ostatním zemím OECD. Lidi zajímá víc kupní síla než reálná mzda,“ uvedl Havlíček a za příklad dal energie.

Skopeček kontroval, že opozice šíří „blbou náladu“. „Taky nemám radost, že platy ve veřejném sektoru překročily mzdy v soukromém sektoru,“ doplnil.

„Vzpomeňte si na své spanilé jízdy a co jste naslibovali lidem v regionech, když jste byli ve vládě. Já tady nevidím halu pro Sáblíkovou,“ argumentoval nesplněným slibem předsedy ANO Andreje Babiše Havlíčkovi poslanec ODS.

„Takto absurdní výrok (jako ten Fialův) tu v historii ještě nebyl,“ odpověděl Havlíček.

Duševní zdraví premiéra jako bod k projednání

Místopředseda Sněmovny z ANO dál uvedl, že koalice na opozici neustále útočí. Takto zdůvodnil páteční výrok Babiše ve Sněmovně, že premiér Fiala je psychicky nemocný. Téma duševního zdraví předsedy vlády chtěl dokonce zařadit jako bod programu, načež členové vlády místnost na protest opustili, v důsledku čehož dolní komora ve finále nic neprojednala.

„Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Koalice je dnes uražená,“ řekl v Partii Havlíček.

„Musíme se bránit. Pokud někdo rány dává, nemůže čekat, že budeme reagovat v rukavičkách. Premiér je buď nekompetentní, záměrně lže, nebo je tam nějaký problém. Pan Babiš to řekl s nějakou nadsázkou. Kde jinde si lidé mají věci vyříkávat než ve Sněmovně,“ hájil předsedu hnutí Havlíček.

„Můžeme být ostří a používat nadsázku, ale odmítám, abychom někoho obviňovali z duševní nemoci. Uráží to i lidi, kteří s nějakou bojují. Na plénum Sněmovny to nepatří,“ opáčil Skopeček.