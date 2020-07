Není v pořádku ihned zavést opatření, špatně se to komunikovalo, míní Petříček

Jeho budoucí fungování ve vládě by si měla vyřešit strana ANO. „Nechci doporučovat kolegům z hnutí ANO, co mají dělat. Je to personální záležitost našeho koaličního partnera,“ uvedl.

Nicméně o působení Vojtěcha v čele resortu zdravotnictví by se podle Petříčka mohlo jednat během pondělního jednání vládní koalice. K rezignaci či odvolání Vojtěcha vyzvala opoziční občanská demokracie.

V pořadu televize CNN Prima News se probírala i situace v Moravskoslezském kraji. Europoslanec Alexandr Vondra označil chování vlády v případě šíření epidemie v Moravskoslezském kraji za tragické opomenutí a nezvládnutí situace.

Podle Petříčka vláda regionální záležitosti neřeší, je to v kompetencích regionálních hygienických stanic. Ministři za ČSSD byli ovšem jako vládní partneři zaskočeni pátečním okamžitým zavedením přísnějších opatření na severu Moravy.

Hygienická opatření v Moravskoslezském kraji Hygienici v pátek rozšířili protiepidemická opatření na celý Moravskoslezský kraj. Situace je tam totiž nejhorší v České republice. Do té doby omezení platila jen na Karvinsku, kde je největší ohnisko nákazy v regionu, a také v okrese Frýdek-Místek.

V kraji se tak znovu musí nosit roušky v hromadné dopravě a vnitřních prostorách. Omezení se týkají i návštěv v nemocnicích či domovech seniorů, provozu restaurací a barů, hromadných akcí i takzvaných pendlerů. Okamžitá platnost i rozsah opatření vyvolaly kritiku.

„Není v pořádku, aby se lidé dozvěděli, že za pět minut něco platí. Na ministerstvu zahraničí děláme opatření tak, aby se lidé na vše mohli připravit. Takto postupujeme například s ohledem našeho semaforu, kdy v pátek se udělá rozhodnutí, které začne platit od pondělí,“ prohlásil ministr zahraničních věcí. Postup hygieniků označil za standardní a nešťastný.

Podle člena sněmovního zdravotnického výboru Daniela Pawlase selhala komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví, krajskou hygienickou stanicí a hejtmanstvím, což mělo „tragické důsledky“.

Podle něj ani při jednání výboru z úst zástupců ministerstva nezaznělo, že by se v Moravskoslezském kraji zhoršila epidemiologická situace. Překvapeni pak byli všichni, včetně zástupců kraje a hejtmana Ivo Vondráka. Ten avizoval, že bude požadovat zdůvodnění nových protiepidemických opatření, která hygienici v pátek s okamžitou platností v regionu nařídili.

Klidná dovolená v Česku

Ten, kdo se nechce o dovolené stresovat, by ji měl podle Petříčka strávit v České republice. Sám podle svých slov zrušil dovolenou v zahraničí a letos pojede do Beskyd. „Naše doporučení je: pokud chcete jet do zahraničí, důkladně se informujte. Pokud chcete mít klid, zůstaňte doma,“ shrnul.

Na dotaz moderátorky okomentoval také protikladná vyjádření premiéra Andreje Babiše. Ten vyzývá Čechy, aby zůstali v České republice na dovolenou, sám však bude mít dovolenou v Řecku.

„Je to rozhodnutí pana premiéra. Pokud říká, abychom měli trávit dovolenou v Česku a pak jede do Řecka, nevím, zda pak můžeme jeho slova brát vážně,“ řekl Petříček. Stejně to zhodnotil i Vondra, Babiš podle něj káže vodu a pije víno. Také europoslanec z ODS bude trávit dovolenou v Česku.

Dialog s Ruskem

Vláda v pondělí posoudí návrh diplomacie jmenovat zmocněncem pro konzultace s Ruskem ředitele zahraničního odboru Hradu Rudolfa Jindráka. Podle Petříčka i jeho předchůdce, nyní europoslance ODS, Alexandra Vondry jde o zkušeného diplomata, který výrazně přispěl v 90. letech k uzavření česko-německé deklarace. Tu diplomaté hodnotí jako základ nynějších dobrých vztahů mezi Českem a Německem.

Podle Petříčka mají konzultace plánované s Ruskem pokrýt celou šíři česko-ruských vztahů a nevěnovat se pouze dílčím aktuálním sporným záležitostem.

„Z naší strany je to konstruktivní návrh,“ uvedl k záměru Petříček s tím, že Jindrák významně přispěl k dojednání česko-německé deklarace. S výběrem souhlasí i Vondra, který nynějšího zaměstnance Hradu označil za jednoho z nejzkušenějších českých diplomatů.

Podle Petříčka jsou nyní vztahy s Ruskem podle školního známkování na čtyřce. Podle něj na úrovní vlád obou zemí neprobíhají dialogy. „Ministři zahraničních věcí se neviděli 15 let,“ podotkl.

Jindrák už dříve řekl, že návrh na jeho jmenování je výsledkem debaty mezi prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem, vicepremiérem Janem Hamáčkem a Petříčkem. Zdůraznil, že jednání povede v úzké spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a případně s dalšími členy vlády, kdyby se obsah debaty týkal jejich resortu.

Česko-ruské vztahy se v posledních letech výrazně zhoršily. Ministerstvo zahraničí v květnu navrhlo Moskvě na základě vzájemné smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993 konzultace k vyřešení vzájemných sporů. Rozhovory se ale dosud neuskutečnily, podle české strany Rusko nechtělo přistoupit na jednání v rovném postavení.

Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Moskva je připravena k dialogu s Českem na úrovni náměstků ministrů zahraničí, brzkému setkání ale podle úřadu brání nynější pandemie nemoci covid-19. Místo toho chce Moskva co nejrychlejší konzultace zplnomocněnců.