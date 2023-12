Celý Západ je v krizi, za špatnou atmosféru může koalice i opozice, míní Blažek

„Ta atmosféra není jen u nás. Celý západ prochází krizí, kterou bych nazval sociálně ekonomickou,“ řekl Blažek na úvod. Lidé podle něj cítí nejistotu z toho, co je v budoucnosti čeká. „Lidé mají obavu o to, že určité jistoty, na které byli zvyklí, nebudou. K tomu vláda schvaluje určitá opatření, která mají vést k tomu, že na dluh se žít nemá. To způsobuje psychologii obav a nejistoty,“ dodal.

Okomentoval také jednání premiéra Fialy, který v poslední době čelil kritice například reakci na pondělní protesty školských i dalších odborů. Těch se nezúčastnil, ve stejnou dobu odjel na návštěvu kravína. „Každý politik je závislý na tom, co přinesou novináři. Pokud jde o komunikaci vlády, slýchám kritiku na to, že jsou kroky, kterým lidé úplně nerozumí,“ řekl Blažek.

„On se vždy bránil tomu, aby ho stylizovali do něčeho jiného, než je Petr Fiala. Myslím že byl stylizován do role, kdy to nebyl Petr Fiala,“ řekl Blažek k videu, ve kterém premiér vyrazil na srovnávací nákup do Německa.

Podle Vondráčka může za špatnou náladu ve společnosti hlavně vláda. Zkritizoval například její postoj k protivládním protestům. „První fáze demonstrací premiér označil za proruské živly. Tu další řekl, že sledoval okrajově. Reakce na stávky, největší protest ve školství, byla opravdu přezíravá,“ uvedl Vondráček.

Premiér by měl vyměnit ministry, míní Vondráček

Problém je podle Vondráčka také ve složení vlády. „V každé normální zemi by premiér vzal ty nejvíc nekompetentní ministry a vyměnil je,“ řekl. Konkrétně jmenoval například ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který podle něj nezvládl situaci s nedostatkem léků, ani komunikaci s lékaři, kteří požadovali vyšší platy.

Podle některých komentátorů je Blažek nejbližším vládním spolupracovníkem premiéra. Zda je podle něj čas na výměnu některých členů kabinetu, ale nekomentoval. „Sám jsem si zapříčinil v srpnu vlastní skandál. Ty porady s panem předsedou jsou trochu mýtus. Život je tak rychlý, že se vídáme minimálně,“ řekl Blažek a připomněl vlastní kauzu, kdy se v srpnu setkal s lobbistou Martinem Nejedlým.

Vondráček okomentoval také možnost, že by hnutí ANO po volbách sestavovalo vládu s hnutím SPD Tomia Okamury. „Bylo by to velice těžké jednání o Evropské unii, o NATO. Mají jiné nastavení,“ uvedl s tím, že je povinností politika se domluvit a dát zemi vládu, která bude vládnout na českých zájmech.

Za vypjatou atmosféru ve Sněmovně podle Blažka ale může i opozice. „Je pravda, že když to srovnám, ta atmosféra je jedna z nejhorších z toho důvodu, že jsme ztratili uši. Mělo by se více komunikovat. Mezi poslanci běžná je, těm špičkám to nejde,“ uvedl.

Stanjura bránil manželku, řekl Blažek

Politici se vyjádřili také k roztržce mezi ministrem financí Zbyňkem Stanjurou a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem poté, co Babiš ve Sněmovně slovně napadl Stanjuru a jeho manželku.

Podle Blažka se ale k fyzickému napadení neschylovalo. „On na jednu chvilku opustil sál, co se tam dělo, nevím,“ uvedl Blažek. „Myslím, že zrovna u Zbyňka Stanjury neměl takové věci říkat. Stanjura nikdy takové věci ve Sněmovně nepoužíval, ve všech těch sporech si tihle dva neříkali útoky ať už na děti nebo manželku. Myslím, že Zbyněk Stanjura šel velmi správně bránit svou manželku,“ popsal Blažek.

„Jenom se zvedl a šel si s panem Babišem vyříkat to, co chápal jako urážku své manželky,“ dodal Blažek s tím, že to bere jako normální lidskou reakci.

Blažek s Vondráčkem se shodují, že komentáře o rodině jsou hranice, kterou by poslanci neměli při jednání překročit. „Sněmovna je místem politického střetu. Je tu proto, aby se lidé nestřetávali na ulicích,“ řekl Vondráček.