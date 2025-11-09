Co udělá prezident před jmenováním vlády, je velká neznámá, přiznal Fiala z SPD

Autor:
  11:40
„Pro mě je velká neznámá, co udělá pan prezident,“ přiznal v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News místopředseda SPD Radim Fiala. Andrej Babiš chce jména nové vlády oznámit do konce listopadu, ale jednání o obsazení postů se protahují. Prezident Petr Pavel už dříve naznačil, že bude řešit i otázku Babišova střetu zájmů. Podle místopředsedy ODS Martina Kupky je nyní „míč na Babišově hřišti“.
Do centrálního pražského volebního štábu SPD dorazili zástupci kandidátky z...

Do centrálního pražského volebního štábu SPD dorazili zástupci kandidátky z Olomouckého kraje, mimo jiné poslanec Radim Fiala. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS. (27. 10. 2025)
Karel Havlíček z hnutí ANO (14. října 2025)
Michaela Šebelová, jednička moravskoslezské kandidátky STAN do parlamentních...
Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, už...
25 fotografií

„Zatím dojednáváme finální řešení personálií. Nemáme to ještě definitivně odsouhlasené,“ řekl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Andrej Babiš chce jména členů vlády oznámit do konce listopadu. Ve středu bude jednat s prezidentem Petrem Pavlem.

Prezident už v minulosti prohlásil, že by střet zájmů mohl být překážkou pro jeho jmenování. Babiš slibuje, že to vyřeší. „Předpokládám, že Babiš vystoupí před kamery a oznámí, jak se s tím popasoval, víc o tom polemizovat nechci. Teď je opravdu míč na jeho hřišti,“ reagoval ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS).

Střet zájmů není překážkou k mé nominaci na post premiéra, řekl Babiš

Podle Havlíčka Babiš vyřeší střet zájmů rychleji, než žádá zákon. Norma ukládá vyřešit střet bez odkladu po nástupu do funkce, nejpozději do 30 dnů.

Předseda hnutí ANO však před pár dny odmítl, že by jeho střet zájmů kvůli vlastnictví koncernu Agrofert byl překážkou pro jeho jmenování na post premiéra. „Zákonnou překážkou to určitě není, já slíbil panu prezidentovi, že mu předložím řešení. A tak se určitě i stane,“ uvedl Babiš.

Podle poslankyně Starostů Michaely Šebelové je důležité, aby prezident dostál svých slov a požadoval po Babišovi předložení řešení o střetu zájmů. „Je to v zájmu prezidenta,“ řekla.

„Všechny vlády vznikaly až někdy v prosinci. Není to tedy nic neobvyklého,“ uvedl místopředseda SPD Radim Fiala na otázku, zda se jmenování nové vlády zbytečně nenatahuje.

Šebelová podle svých slov nerozporuje délku jednání nové vlády, ale podivnou komunikaci. „My nerozporujeme ten časový rámec, ale upozorňujeme na to, že tu jsou různá protichůdná prohlášení. Nejprve to vypadalo, že se křesla rozdělí do čtrnácti dnů, teď se to odkládá,“ reagovala Šebelová.

Stažení ukrajinské vlajky z fasády budovy Poslanecké sněmovny, které její nový předseda Tomio Okamura nařídil a osobně na to dohlédl, spustilo lavinu kritiky. „V dobré demokratické společnosti se vždycky republika stavěla na stranu těch slabších a zranitelnějších. Vy jste tuto dobrou zásadu poplivali,“ řekl zástupci SPD Kupka.

Hanebné gesto, kritizovali Okamuru jeho oponenti. Vyvěsili ukrajinské vlajky z oken

Havlíček připustil, že v následující době sundá ukrajinskou vlajku také z ministerstva průmyslu a obchodu. „Já jsem toho názoru, že by se ty vlajky měly postupně sundavat. Budí zbytečně velké emoce. Pojďme Ukrajinu podporovat spíše věcně,“ dodal.

Šebelová doufá, že sejmutí vlajky z budovy Poslanecké sněmovny je jediná věc ze stranického programu, kterou se SPD podaří splnit. „Vy kdybyste to Rusko neměli, tak byste si ho museli vymyslet,“ reagoval Fiala na kritiku opozice. Podle něj hnutí SPD chce mír, nikoliv válku. „Jsme tu pro Česko, ne pro Rusko nebo Ukrajinu,“ zdůraznil.

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Fialova vláda nafoukla 15 miliard příjmů, tvrdí Babiš. Oklamali úředníky, dodává

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...

Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš tvrdí, že v návrhu rozpočtu končící vlády chybí přes 85 miliard korun na výdajích. 15 miliard korun příjmů pak označil za nafouknutých a neexistujících....

Do centrálního pražského volebního štábu SPD dorazili zástupci kandidátky z...

Někdy za stovku, jindy za tisíce. Čechy lákají levné dovolené v kempu na zahradě

ilustrační snímek

Majitelé kempů o uplynulé sezoně hovoří jako o jedné z nejhorších. Jejich obsazenost místy spadla až na polovinu. Nemůže za to jen nestálé počasí, typické pro letošní léto. Češi totiž čím dál víc...

9. listopadu 2025  11:04

Při nehodě dvou aut na Olomoucku zemřel mladistvý spolujezdec. Zraněných je sedm

Na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku se v sobotu večer srazila dvě...

Srážku dvou osobních aut na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku v sobotu večer nepřežil mladistvý, který v jednom z vozů cestoval jako spolujezdec. Dalších sedm lidí utrpělo zranění. Silnice...

8. listopadu 2025  20:48,  aktualizováno  9. 11. 10:31

Ukrajinci odvedli na daních v Česku přes osm miliard. Dvakrát víc, než stojí pomoc

Uprchlíci z Ukrajiny čekají před Úřadem práce na Praze 4 Novodvorská. (21....

Ukrajinští uprchlíci žijící v České republice zaplatili ve třetím čtvrtletí letošního roku na odvodech a daních 8,2 miliardy korun, více než dvojnásobek částky, kterou český stát vynaložil na jejich...

9. listopadu 2025  10:26

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA, i nové výstavě

Hostem pořadu Rozstřel je Tomáš Břínek alias TMBK, grafik a autor satirických...

Poslední samuraj české satiry nebo trn v oku zdejším politikům a celebritám. I tak by se dal představit grafik a satirik Tomáš Břínek alias TMBK. V rozhovoru s Monikou Zavřelovou mluví o proměnách...

9. listopadu 2025  10:18

Jsem připraven setkat se s Rubiem, řekl Lavrov. Kreml tvrdí, že v nemilost neupadl

Americký a ruský ministr zahraničí vedou rozhovor, mimo jednání ASEAN v...

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že je připraven setkat se se svým americkým protějškem Markem Rubiem, ale že pro dosažení míru na Ukrajině se musí zohlednit zájmy Ruska. Kreml v pátek...

9. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  10:12

Filipíny kvůli supertajfunu spěšně evakuují, může ohrozit 30 milionů obyvatel

Úřady nařídily evakuaci obyvatel východním Filipín, na které míří tajfun...

Tajfun Fung-wong, který brzy odpoledne SEČ zasáhne východní Filipíny, po cestě zesílil a změnil se v supertajfun. Úřady už nechaly ve zhruba 116milionové zemi evakuovat přes 910 000 lidí. Souostroví,...

9. listopadu 2025  10:06

Referendum o osudu podnikatelského parku v Chebu je neplatné, přišlo málo lidí

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Místní referendum v Chebu je neplatné, přípravy Strategického podnikatelského parku pokračují. K urnám se nedostavil dostatečný počet lidí. Jak vyplývá z informací na webu radnice, k platnosti...

9. listopadu 2025  9:58

Mornštajnová už prodala přes milion knih. První rukopis přitom měsíce ležel v tašce

Alena Mornštajnová

Spisovatelka Alena Mornštajnová, která debutovala před 12 lety knihou Slepá mapa, prodala celkem už přes milion knih. V čísle jsou započteny její romány, knihy pro děti i e-knihy. Milion prodaných...

9. listopadu 2025  9:42

Sníh poprvé překvapil i mimo pohraničí, v Brdech napadlo až pět centimetrů

Poprvé v této zimní sezoně v Česku výrazněji sněžilo i mimo pohraniční horské...

Poprvé v této zimní sezoně v Česku výrazněji sněžilo i mimo pohraniční horské oblasti, ve výškách už kolem 500 metrů nad mořem. V Brdech, které se rozkládají na území Plzeňského a Středočeského...

9. listopadu 2025  9:28

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu Hero Hero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

9. listopadu 2025  9:18

