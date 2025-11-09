Co udělá prezident před jmenováním vlády, je velká neznámá, přiznal Fiala z SPD

„Zatím dojednáváme finální řešení personálií. Nemáme to ještě definitivně odsouhlasené,“ řekl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Andrej Babiš chce jména členů vlády oznámit do konce listopadu. Ve středu bude jednat s prezidentem Petrem Pavlem.
Prezident už v minulosti prohlásil, že by střet zájmů mohl být překážkou pro jeho jmenování. Babiš slibuje, že to vyřeší. „Předpokládám, že Babiš vystoupí před kamery a oznámí, jak se s tím popasoval, víc o tom polemizovat nechci. Teď je opravdu míč na jeho hřišti,“ reagoval ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS).
Střet zájmů není překážkou k mé nominaci na post premiéra, řekl Babiš
Podle Havlíčka Babiš vyřeší střet zájmů rychleji, než žádá zákon. Norma ukládá vyřešit střet bez odkladu po nástupu do funkce, nejpozději do 30 dnů.
Předseda hnutí ANO však před pár dny odmítl, že by jeho střet zájmů kvůli vlastnictví koncernu Agrofert byl překážkou pro jeho jmenování na post premiéra. „Zákonnou překážkou to určitě není, já slíbil panu prezidentovi, že mu předložím řešení. A tak se určitě i stane,“ uvedl Babiš.
Podle poslankyně Starostů Michaely Šebelové je důležité, aby prezident dostál svých slov a požadoval po Babišovi předložení řešení o střetu zájmů. „Je to v zájmu prezidenta,“ řekla.
„Všechny vlády vznikaly až někdy v prosinci. Není to tedy nic neobvyklého,“ uvedl místopředseda SPD Radim Fiala na otázku, zda se jmenování nové vlády zbytečně nenatahuje.
Šebelová podle svých slov nerozporuje délku jednání nové vlády, ale podivnou komunikaci. „My nerozporujeme ten časový rámec, ale upozorňujeme na to, že tu jsou různá protichůdná prohlášení. Nejprve to vypadalo, že se křesla rozdělí do čtrnácti dnů, teď se to odkládá,“ reagovala Šebelová.
Stažení ukrajinské vlajky z fasády budovy Poslanecké sněmovny, které její nový předseda Tomio Okamura nařídil a osobně na to dohlédl, spustilo lavinu kritiky. „V dobré demokratické společnosti se vždycky republika stavěla na stranu těch slabších a zranitelnějších. Vy jste tuto dobrou zásadu poplivali,“ řekl zástupci SPD Kupka.
Hanebné gesto, kritizovali Okamuru jeho oponenti. Vyvěsili ukrajinské vlajky z oken
Havlíček připustil, že v následující době sundá ukrajinskou vlajku také z ministerstva průmyslu a obchodu. „Já jsem toho názoru, že by se ty vlajky měly postupně sundavat. Budí zbytečně velké emoce. Pojďme Ukrajinu podporovat spíše věcně,“ dodal.
Šebelová doufá, že sejmutí vlajky z budovy Poslanecké sněmovny je jediná věc ze stranického programu, kterou se SPD podaří splnit. „Vy kdybyste to Rusko neměli, tak byste si ho museli vymyslet,“ reagoval Fiala na kritiku opozice. Podle něj hnutí SPD chce mír, nikoliv válku. „Jsme tu pro Česko, ne pro Rusko nebo Ukrajinu,“ zdůraznil.