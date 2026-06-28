Snažil jsem se jim promluvit do duše, řekl Macinka ke Strážnici. Vyjádřil se i festival

„Já jsem tam byl pozván jako místopředseda vlády. Festival ve Strážnici je mi blízký, jezdil jsem tam jako dítě,“ podotkl v neděli Macinka. Podle něj vypískání jeho a jeho spolustraníka Klempíře ničí dobré jméno festivalu. „Pro potlesk si umí přijít každý. U mnoho politiků by tato reakce vyvolala hnědý poplach v kalhotách,“ dodal.
Macinka tam podle svých slov ani nechtěl vystupovat. „Chtěl jsem jim ale říci, že dělají chybu,“ řekl s odkazem na jeho sobotní výrok směrem k publiku, že se zbláznili. „Snažil jsem se jim jen promluvit do duše,“ řekl ministr zahraničí.
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Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku
K bouřlivým reakcím od publika se vyjádřil i samotný festival. „Mrzí nás, že během letošního ročníku došlo k situacím a reakcím, které odvádějí pozornost od poslání festivalu. Takové projevy nepovažujeme za součást atmosféry, kterou chceme ve Strážnici vytvářet,“ reagovalo v sobotu vedení festivalu.
Akci by podle nich nebylo možné uskutečnit bez dlouhodobé podpory ministerstva kultury. „Proto jsme považovali za přirozené dát při zahájení prostor ministru kultury Otovi Klempířovi jako představiteli resortu. Jeho vystoupení nebylo zamýšleno jako politická prezentace,“ dodali.
Pořadatelé festivalu pro iDNES.cz tvrdí, že pozvání do Strážnice každý rok obdrží všichni členové vlády, včetně prezidenta. Podle zřizovatelů festivalu z Národního ústavu lidové kultury se ale dosud žádný politik nerozhodl tuto příležitost využít k tomu, aby takovýmto způsobem promluvil přímo k návštěvníkům.
„Je to dané tím, kdo chodí vládu reprezentovat“
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib připomněl, že byl čtyři roky primátorem Prahy. „Na mě tedy nikdo nepískal. Je to asi dané tím, kdo chodí vládu reprezentovat,“ podotkl s tím, že by měla vláda zvažovat výměnu některých svých členů. „To nechte na nás, nic takového na pořadu dne není,“ odvětila mu ministryně financí Alena Schillerová (ANO). S vystoupením Motoristů na festivalu však nesouhlasí.
„Vy se jen snažíte utlačovat lidi, kteří projeví svůj názor,“ řekl Hřib Macinkovi s tím, že tu zavádí bolševismus. Podle šéfa ODS Martina Kupky jel Macinka do Strážnice jen proto, aby se dostal do médií. „Přijde mi to jako nehoráznost a urážení těch lidí, kteří tam jeli oslavovat folklor,“ řekl. Kdyby měl podle Kupky Macinka zájem o dialog, nešel by s mikrofonem na pódium, ale mezi lidi. „Toto není urážka politiky, vy jste urážka politiky,“ obul se do šéfa Motoristů.
„Proč mluvíte o politizaci? Kdo to zpolitizoval? Ti diváci? Ne, zpolitizoval jste to vy, tím, že jste se vecpal na pódium,“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Výrok o sebrání dotací považuje za „nehorázný“. Vyzval Macinku k omluvě.
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Klempíře na festivalu ve Strážnici vypískali. Buranství a sprostota, reagoval
„Vypadni!“ řvali na Macinku
Do debaty na sítích se v sobotu zapojil i ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. „Dávám ke zvážení následující odpověď na položenou otázku: zrušit dotace, nechat tržní vstupné a nechodit tam,“ uvedl s odkazem na Klempířův dotaz, jak by ministerstvo mělo reagovat. Podle Schillerové sebrání dotací festivalu ve Strážnici nehrozí. Připomněla, že sama festival ráda pravidelně navštěvuje.
Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci v sobotu vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). „Děláte z toho politický festival, to tady nebylo ani za bolševika,“ řekl hlasitému amfiteátru předseda Motoristů.
„Politický festival ve Strážnici, to tady nebylo. No dobrý, už jdu. Ale nebojím se a vy jste se zbláznili,“ uzavřel Macinka své vystoupení. Dav lidí na něj mezitím řval „vypadni“.