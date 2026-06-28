Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Snažil jsem se jim promluvit do duše, řekl Macinka ke Strážnici. Vyjádřil se i festival

,
  11:29aktualizováno  12:41
Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří Petr Macinka (Motoristé). (23....

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří Petr Macinka (Motoristé). (23. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na mimořádné schůzi Sněmovny (29. května 2026)
Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...
Opozice ve čtvrtek jednala řediteli České televize a Českého rozhlasu Hynkem...
Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...
34 fotografií
Snažil jsem se jim promluvit do duše, řekl v neděli v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) s odkazem na své sobotní vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici. Jiní politici by podle něj měli z podobné reakce publika „hnědý poplach v kalhotách“. „Takovou atmosféru nechceme vytvářet,“ reagovali organizátoři akce.

„Já jsem tam byl pozván jako místopředseda vlády. Festival ve Strážnici je mi blízký, jezdil jsem tam jako dítě,“ podotkl v neděli Macinka. Podle něj vypískání jeho a jeho spolustraníka Klempíře ničí dobré jméno festivalu. „Pro potlesk si umí přijít každý. U mnoho politiků by tato reakce vyvolala hnědý poplach v kalhotách,“ dodal.

Macinka tam podle svých slov ani nechtěl vystupovat. „Chtěl jsem jim ale říci, že dělají chybu,“ řekl s odkazem na jeho sobotní výrok směrem k publiku, že se zbláznili. „Snažil jsem se jim jen promluvit do duše,“ řekl ministr zahraničí.

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

K bouřlivým reakcím od publika se vyjádřil i samotný festival. „Mrzí nás, že během letošního ročníku došlo k situacím a reakcím, které odvádějí pozornost od poslání festivalu. Takové projevy nepovažujeme za součást atmosféry, kterou chceme ve Strážnici vytvářet,“ reagovalo v sobotu vedení festivalu.

Akci by podle nich nebylo možné uskutečnit bez dlouhodobé podpory ministerstva kultury. „Proto jsme považovali za přirozené dát při zahájení prostor ministru kultury Otovi Klempířovi jako představiteli resortu. Jeho vystoupení nebylo zamýšleno jako politická prezentace,“ dodali.

Pořadatelé festivalu pro iDNES.cz tvrdí, že pozvání do Strážnice každý rok obdrží všichni členové vlády, včetně prezidenta. Podle zřizovatelů festivalu z Národního ústavu lidové kultury se ale dosud žádný politik nerozhodl tuto příležitost využít k tomu, aby takovýmto způsobem promluvil přímo k návštěvníkům.

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří Petr Macinka (Motoristé). (23. června 2026)
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na mimořádné schůzi Sněmovny (29. května 2026)
Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. (27. června 2026)
Opozice ve čtvrtek jednala řediteli České televize a Českého rozhlasu Hynkem Chudárkem a René Zavoralem. (23. dubna 2026)
34 fotografií

„Je to dané tím, kdo chodí vládu reprezentovat“

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib připomněl, že byl čtyři roky primátorem Prahy. „Na mě tedy nikdo nepískal. Je to asi dané tím, kdo chodí vládu reprezentovat,“ podotkl s tím, že by měla vláda zvažovat výměnu některých svých členů. „To nechte na nás, nic takového na pořadu dne není,“ odvětila mu ministryně financí Alena Schillerová (ANO). S vystoupením Motoristů na festivalu však nesouhlasí.

„Vy se jen snažíte utlačovat lidi, kteří projeví svůj názor,“ řekl Hřib Macinkovi s tím, že tu zavádí bolševismus. Podle šéfa ODS Martina Kupky jel Macinka do Strážnice jen proto, aby se dostal do médií. „Přijde mi to jako nehoráznost a urážení těch lidí, kteří tam jeli oslavovat folklor,“ řekl. Kdyby měl podle Kupky Macinka zájem o dialog, nešel by s mikrofonem na pódium, ale mezi lidi. „Toto není urážka politiky, vy jste urážka politiky,“ obul se do šéfa Motoristů.

„Proč mluvíte o politizaci? Kdo to zpolitizoval? Ti diváci? Ne, zpolitizoval jste to vy, tím, že jste se vecpal na pódium,“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Výrok o sebrání dotací považuje za „nehorázný“. Vyzval Macinku k omluvě.

Klempíře na festivalu ve Strážnici vypískali. Buranství a sprostota, reagoval

„Vypadni!“ řvali na Macinku

Do debaty na sítích se v sobotu zapojil i ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. „Dávám ke zvážení následující odpověď na položenou otázku: zrušit dotace, nechat tržní vstupné a nechodit tam,“ uvedl s odkazem na Klempířův dotaz, jak by ministerstvo mělo reagovat. Podle Schillerové sebrání dotací festivalu ve Strážnici nehrozí. Připomněla, že sama festival ráda pravidelně navštěvuje.

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci v sobotu vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). „Děláte z toho politický festival, to tady nebylo ani za bolševika,“ řekl hlasitému amfiteátru předseda Motoristů.

„Politický festival ve Strážnici, to tady nebylo. No dobrý, už jdu. Ale nebojím se a vy jste se zbláznili,“ uzavřel Macinka své vystoupení. Dav lidí na něj mezitím řval „vypadni“.

Vstoupit do diskuse (369 příspěvků)

Nejčtenější

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Bára Tlučhořová

V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...

Delegaci na summit NATO povede Babiš, řekl Macinka. V debatě urážel Pavla

Ministr zahraničí Petr Macinka ve čtvrtek v Černínském paláci udělil medaili...

S definitivním složením delegace na summit NATO seznámí ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) veřejnost v pondělí po jednání vlády. Šéfem delegace však podle něj zůstane premiér Andrej Babiš....

28. června 2026,  aktualizováno  12:46

Snažil jsem se jim promluvit do duše, řekl Macinka ke Strážnici. Vyjádřil se i festival

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří Petr Macinka (Motoristé). (23....

Snažil jsem se jim promluvit do duše, řekl v neděli v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) s odkazem na své sobotní vystoupení na folklorním festivalu...

28. června 2026  11:29,  aktualizováno  12:41

„Trumpovo“ prokleté jezírko obklopil plot. Úřady argumentují bezpečností

Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu je nyní oplocené. (27. června...

Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu doznalo další změny. Poté, co americký prezident Donald Trump z nastalých problémů obvinil vandaly, kolem ostře sledované nádrže vyrostl plot....

28. června 2026  12:41

Až 41 stupňů, potom přijdou bouřky. Česko po tropické noci zažije extrémy

Extrémní horka tráví mnozí Pražané u vody. (27. června 2026)

Na většině území České republiky budou odpolední teploty překračovat 37 stupňů a v dolním Polabí a Poohří dosáhnou až 41 stupňů. Blížící se studená fronta ale už odpoledne a večer přinese na západ...

28. června 2026  8:39,  aktualizováno  12:34

Okamura letí s Vystrčilem do Istanbulu, vystoupí na parlamentním jednání NATO

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura a předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Od naší zpravodajky v Istanbulu Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura odlétá v neděli po poledni společně s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem na parlamentním jednání NATO, které se koná v tureckém Istanbulu. Oba by měli v...

28. června 2026  11:42

Volby by jasně vyhrálo ANO, STAN je před ODS. Do Sněmovny by pronikli i Motoristé

Volební sněm hnutí ANO, Andrej Babiš po boku Karla Havlíčka, Roberta Králíčka a...

Podle průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News by nyní sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32,2 procenta hlasů. Na druhém místě by skončilo hnutí STAN se ziskem 13,5 procenta, které o půl...

28. června 2026  11:24

Neplujeme po přímce, plujeme s větrem. DHL začne přepravovat zboží na plachetnicích

První komerční plavby trimaránů na transatlantické trase jsou naplánovány na...

Společnost DHL Global Forwarding plánuje přepravovat zásilky přes Atlantik na speciálně postavených plachetnicích. Ve spolupráci se společností Vela bude od příštího roku využívat tato nákladní...

28. června 2026

„Slyším syna plakat v troskách.“ Ve Venezuele dochází čas, Češi jdou do akce

Venezuela se potýká s následky silných zemětřesení, na pomoc přijeli i...

Venezuela od dvojice středečních zemětřesení obdržela pomoc od čtyřiadvaceti zemí, které vyslaly nejméně 2 741 záchranářů, 86 týmů s vycvičenými psy a poskytly 521 tun humanitární pomoci. V neděli...

28. června 2026  10:51

Zapomenutá Lomnice zkrásněla, ožila a teď vyhrává tituly. Na zámku plánují Airbnb

V Lomnici u Tišnova na Brněnsku lze zažít třeba atmosféru židovského hřbitova s...

Lomnice ležící asi šest kilometrů severně od Tišnova na Brněnsku nepatří k příliš známým návštěvnickým cílům na turisty vyhledávané jižní Moravě. I přesto se tento městys se zhruba 1 500 obyvateli už...

28. června 2026  10:20

Naočkujeme mladé, slibuje si Kreml od nového muzea genocidy sovětského lidu

Exponáty vystavené v nově otevřeném Muzeu paměti v Moskvě připomínají oběti...

V Moskvě otevřeli nové Muzeum paměti věnované obětem „genocidy sovětského lidu“. Ruští představitelé tvrdí, že mladým lidem poskytne „očkování proti neonacismu“. Nová instituce nahradila poslední...

28. června 2026  10:05

RECENZE: Příjemný, i když horký letní večer s OneRepublic. Vše zůstává při starém

Premium
Koncert OneRepublic v pražských Letňanech v Praze (27. června 2026)

Na návrat amerických pop-rockových stálic OneRepublic nemuseli jejich čeští fanoušci čekat dlouho - parta kolem zpěváka Ryana Teddera znovu zavítala do Prahy ani ne po tři čtvrtě roce. O2 arenu...

28. června 2026  9:50

Bílý dům se pochlubil „vlasteneckým“ pasem k výročí USA. Nese podobiznu Trumpa

Ve Spojených státech vyšla limitovaná edice pasů s podobiznou prezidenta...

Bílý dům ukázal podobu cestovního pasu, který bude vydán k letošnímu 250. výročí nezávislosti Spojených států. Hlavním grafickým prvkem omezené edice dokladů bude podobizna prezidenta Donalda Trumpa....

28. června 2026  9:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.