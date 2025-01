S rozšířením emisních povolenek na vytápění nepočítáme, oznámil Výborný

„My nedopustíme to, aby na ta opatření ve finále doplácely domácnosti. To je současná pozice vlády. Žádné emisní povolenky pro domácnosti nebudou,“ prohlásil Výborný.

Zpoplatnění emisí vznikajících z užívání budov a také z pohonných hmot využívaných v silniční dopravě předpokládá nový evropský systém povolenek ETS II.

Zrušení zákazu spalovacích motorů a povolenek navrhl už ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS tento týden v Rozstřelu iDNES.cz.

Někdejší premiér, předseda ANO Andrej Babiš naposledy v pátek uvedl, že je třeba Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal) zrušit.

„Všechno jde. Musíme se přizpůsobovat době, která je,“ uvedl v nedělní Partii Havlíček. Podle Výborného není debata o zrušení zelené dohody jako celku, ale o její zreálnění tak, aby byla Evropa konkurenceschopná. Opatření musí být podle ministra vyvážená jak vůči ekonomice, tak vůči životnímu prostředí.

Výborný zopakoval častá vyjádření vládních politiků, že na začátku Green Dealu stál Babiš. Emisní povolenky nicméně byly schváleny za českého předsednictví v Radě EU za přítomnosti bývalé ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové právě za KDU-ČSL.

Havlíček se Výborného v debatě ptal, proč lidovecká ministryně s povolenkami souhlasila.

„Je to úplně totéž jako s vaším předsedou. Za Českou republiku podepsal Green Deal,“ odpověděl předseda lidovců.

„Rozumíte rozdílu mezi rámcem a konkrétním opatřením?“ navázal Havlíček. „Nebýt nás, dopadlo to ještě hůř. Všechny země odsouhlasily pouze rámec,“ řekl.

Havlíček v diskusi znovu vinil vládu z toho, že v Česku jsou podle něho jedny z nejvyšších cen energií v EU. Výborný naopak oponoval, že ceny jsou na průměru.

Cesta ke snížení cen vede podle Havlíčka přes regulovanou složku. Stát podle něj musí přenést její část na sebe a použít na to peníze z Modernizačního fondu, který má mimo jiné pomoci s přechodem tuzemské energetiky na šetrné zdroje. „Část peněz používejme ve prospěch všech,“ řekl.

„V některých technických parametrech bychom se i shodli,“ poznamenal k tomu Výborný. Varoval zároveň před slovenskou nebo maďarskou cestou, k čemuž v minulosti vyzývali zástupci ANO. Vedlo by to podle ministra k tomu, že domácnosti by měly výrazně dotovanou cenu na úkor průmyslu.

Havlíček rovněž v debatě komentoval své vyjádření z týdne, že by v případě, že se ANO dostane do vlády, zrušil českou muniční iniciativu. Vládu viní z netransparence. Také odmítl, že by tak nahrával Rusku a ANO bylo proruské. „Ukrajinu jsme podpořili v čem šlo, v europarlamentu se zdržujeme jen opatřeními, která stanovují kvóty,“ komentoval.

„Je to nejúspěšnější projekt, který jsme k Ukrajině měli,“ oponoval však Výborný. Ke zrušení nevidí důvod. „Rozhodně nevnímám, že by byla netransparentní,“ reagoval.