ANO uznává porážku. Budeme tvrdá, ale férová opozice, řekl Havlíček

„Ano, uznává,“ řekl Havlíček na Primě na dotaz, zda hnutí ANO uznává porážku. „Odcházíme se vztyčenou hlavou jako strana, která získala 27 procent hlasů, ale nestačilo to na pětikoalici. Myslím si, že týden po volbách přijít s tímto stanoviskem je férové a je na čase připravit se na to být tvrdou, ale fér opozicí,“ doplnil.

Je podle svých slov s porážkou smířený, strana již začíná připravovat expertní týmy. Zda v některém z nich bude působit i on, neřekl. „Mým zájmem je, aby se dotáhly změny na ministerstvu,“ řekl Havlíček, který vede jak ministerstvo průmyslu a obchodu, tak ministerstvo dopravy.

Místopředseda ODS Alexandr Vondra popřel, že by měl ambice být ministrem zahraničí. „Nepotřebuji si své ego hladit nějak nad míru,“ řekl současný europoslanec. Ministerstvo zahraničních věcí podle něj ztratilo za vlády ČSSD svou prestiž. „Uvítám kohokoliv, kdo tomu vrátí respekt a vliv,“ řekl na dotaz, kdo by měl být v čele resortu.



Člen vyjednávacího týmu Pirátů Martin Jiránek řekl, že Piráti nechtěli, aby STAN dopadl tak, jak nyní dopadli ve volbách oni sami. „Výsledek není pro ten vztah ideální,“ řekl. Do budoucna bude podle něj strana ctít závazek toho, že je volily tisíce lidí. Většina z nich přitom nekroužkovala. „Mandát od voličů je sice z hlediska počtu poslanců malý, ale z hlediska počtu hlasů je dostatečný, abychom za náš program bojovali,“ doplnil.

Počet resortů podle něj má být férový, číslo ale uvádět nechtěl. V rámci koalice PirStan podle něj je shoda na resortech, nyní tak záleží na zájmech koalice SPOLU. „Komunikace je konstruktivní na všech stranách,“ řekl.

Havlíček reagoval, že Jiránek je slušný člověk. Měl by ale podle něj říct, že Piráti STANu zaplatili kampaň, aby pak druhá strana objela všechny kraje a řekla, jak mají kroužkovat. „Řekněte to, jak to je. Normálně vás vyluxovali,“ řekl Havlíček.

Havlíček: Návštěva u Zemana měla být lépe naplánovaná

Ministr se vyjádřil i k situaci kolem prezidenta Miloše Zemana. Ústřední vojenská nemocnice a její ředitel Miroslav Zavoral podle něj sehrála skvělou úlohu, když se minulou neděli vyjádřila na tiskovém brífinku. „Je třeba si uvědomit, že každý může informovat o stavu pacienta na základě toho, co mu pacient umožní,“ řekl Havlíček.

Ke kontroverzní návštěvě předsedy Sněmovny Radka Vondráčka řekl, že nemá nejmenší pochybnosti, že se se Zemanem skutečně setkal a že podpis na listině, kterým se svolává schůze nové Poslanecké sněmovny na 8. listopadu, je pravý. „Domnívám se, že tam to podcenili úplně všichni. Pan Vondráček tam přijít musel, na druhou stranu za každým činitelem je tým lidí, který domlouvá návštěvy,“ řekl. Připravuje se podle něj každý detail, kdo tam bude, kdy, o čem se bude jednat i další parametry. „Mělo se to připravit velmi pečlivě i ve smyslu toho, jak má vůbec člověk přijít oblečený,“ podotkl.



Odsoudil však jednání předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Ten v pátek na tiskové konferenci uvedl, že stále nedostal odpověď Hradu na svůj dotaz o zdravotním stavu prezidenta. Dopis proto poslal i do Ústřední vojenské nemocnice.

„Musím vystoupit proti tomu, jakým způsobem dnes Senát vystupuje. Je to velmi nefér. Pan prezident je nemocný, to se může stát komukoliv. Diskuze o tom, jestli je či není schopen (vykonávat funkci, pozn. red.)... Vždyť se nic nezdržuje, máme pár dní po volbách. Nic se nezpožďuje ani o jediný den,“ řekl. Poukázal tak i na plánované jednání ústavní komise Senátu, která bude příští týden řešit, zda hlasovat o aktivaci článku 66 Ústavy. Ten by prezidentovi odebral pravomoc. Havlíček sám podle svých slov s prezidentem Zemanem asi před deseti dny telefonicky hovořil. A i ostatní, kteří s ním byli v kontaktu, podle Havlíčka uvádějí, že Zeman normálně komunikuje.

„Rozumím tomu, že chtějí mít vyjasněnou situaci co by kdyby. Senát potřebuje zajistit, abychom toho 8. listopadu najednou neřešili překvapeně, co teď. Že Senát koná, je z mého pohledu dobře,“ oponoval mu Jiránek. Doplnil však, že rozumí tomu, že některá vyjádření mohla být vyhrocená.

Možnost nulové DPH na energii

Havlíček uvedl, že vláda by mohla řešit současnou energetickou krizi za pomoci snížení DPH na energii. To by podle něj mohlo klesnout na deset procent nebo až na nulu. „My máme po konzultacích s EU zatím v tuto chvíli přislíbeno, že by se nezažalovala ČR, to znamená, že by se v této mimořádné situaci i nula dala akceptovat,“ řekl Havlíček. Jak totiž upozornil Vondra, Evropská komise připouští snížení DPH do nejnižší sazby, nikoliv do nulové.

Dále Havlíček zmínil i možnost pomoci rodinám formou energetického šeku. Na domácnost by podle něj připadlo necelých 1 500 korun.

ODS, která je členem vítězné koalice SPOLU, podle Vondry musí o současné krizi komunikovat i se stávající vládou. „Protože zima se blíží,“ řekl Vondra. Nová vláda podle něj státní rozpočet zcela jistě přepracuje, a to i za cenu rozpočtového provizoria. „Určitě se to ale nedotkne lidí, kteří nyní úpí pod energetickou krizí. Budeme určitě muset pomoci těm, kteří jsou v nouzi,“ řekl Vondra. Pomoci podle něj bude třeba i firmám, které postihl konec Bohemia Energy.

„Bavili jsme se o tom se Zbyňkem Stanjurou (kandidát na ministra financí, pozn. red.), určitě to bude chtít selektivní přístup podle toho, kdo je v jaké situace, určitě ne plošně,“ řekl. Řešit se to podle něj dá třeba přes dávky hmotné nouze.