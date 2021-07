Zákaz tance je pro očkované a testované hloupost, míní biochemik Hostomský

„Odměnou za to, že byl člověk otestován a vakcinován, by mělo být, že může dělat cokoliv. Takže třeba i tancovat,“ řekl v nedělních Zprávách plus Hostomský.

Podle imunologa Hořejšího má však zákaz tance smysl. „Důvodem je, že lidé jsou při tanci v intenzivním kontaktu. Potvrzení, že nedávno byli bezinfekční, není jistotou. Lidé by to ještě chvíli mohli vydržet,“ uvedl ve vysílání Hořejší.

„Hlavním důvodem dodržování opatření je, že v populaci máme 500 tisíc lidí nenaočkovaných z rizikové skupiny nad 65 let. Až budou naočkováni, budeme si moct dovolit otevřít snad úplně všechno. Musíme se zaměřit na přesvědčování lidí a na způsob, aby se mohli očkovat komfortním způsobem. Mohou to být lidé třeba bez přístupu k internetu,“ doplnil imunolog.

Hygienici s policisty vzali o víkendu hudební bary a kluby útokem. Kontrolují dodržování protiepidemických pravidel, mimo jiné zákaz tance. Provozovatelé však nechápou, proč je tanec zakázán, když lidé mají potvrzení o negativním testu nebo jsou očkovaní.

Policie z pátka na sobotu většinou řešila zakázaný tanec nebo hodně lidí u jednoho stolu. Společně s hygienou rozdala pokuty za několik tisíc korun.