Jsem v šoku, komentovala Schillerová rozpočet. Stanjurovi předala ironický diplom

Ministerstvo financí počítá v příštím roce se schodkem rozpočtu 230 miliard. Zveřejněný návrh sklidil vlnu kritiky od politiků. „Návrh rozpočtu zohledňuje čtyři hlavní priority, na kterých se členové vlády shodli, předpokládám, že vláda ve středu návrh schválí,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura ke kritice místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše, který komentoval návrh rozpočtu hned po jeho zveřejnění s tím, že Piráti návrh za stávajících podmínek nepodpoří.

Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO a exministryně financí Alena Schillerová označila v pořadu Partie na CNN Prima News návrh rozpočtu za zlatý hřeb ODS. „Jsem ráda, že ODS si konečně uvědomila, že není pravda nic co slíbila. Všechny úpravy zasáhnou střední třídu, živnostníky, rodiny, ti to všechno zaplatí. Ale ať jen nehaním, rozpočet má i vítěze – banky a firmy,“ řekla a předala Stanjurovi diplom pro ministra bank s odkazem na bývalou moderátorku ČT Noru Fridrichovou. Ministr gesto označil za trapné.

Stanjura Schillerovou upozornil na fakt, že deficit veřejných financí k HDP, tedy jedno z klíčových maastrichtských kritérií, klesne až ke dvěma procentům, což je hluboko pod pěti procenty, které od šéfky poslaneckého klubu ANO v roce 2021 převzal.

Ministr financí považuje za jedno z nejdůležitějších splněných kritérií v návrhu podporu vzdělanosti. „Investujeme do vzdělávání, do rozpočtu jsme dokázali dostat o 18 miliard korun víc než loni, celkově od nástupu naší vlády jsme investice do školství navýšili skoro o 50 miliard a myslíme i na vysoké školství,“ pochválil se.

Ministr školství Mikuláš Bek chtěl ale pro svůj resort 40 miliard navíc, méně než polovina podle Stanjury stačí. „Jednání ještě budou pokračovat, ale to číslo je podle mě vysoké. Když se podíváte do nějakých řad od roku 2015, je to číslo o sto procent vyšší,“ hájil rozpočet s tím, že neví, jestli je Bek spokojený.

„Jsem v šoku,“ reagovala Schillerová. „Bojíte se tvrdých jednání jeden na jednoho, bojíte se svých kolegů a tak se schováte za vládu jako celek, schováte se za premiéra a teď tady kamuflujete, musíte vědět, jestli je ministr školství spokojený,“ nevěřila Stanjurovi.

Debatovalo se i o penězích na obranu. „Plníme také závazek 2 % HDP na obranu, a to ještě před, před lety nebylo. Jsou to vysoké desítky miliard třeba proti minulému volebnímu období. Jenom připomínám, že pro to hlasovala, a to jsem velmi rád, i podstatná část poslaneckého klubu hnutí ANO. Jsem rád, že jsme v tom našli shodu,“ popsal Stanjura s tím, že od vstupu do NATO závazek dodržovala pouze vláda Miloše Zemana.

Podle Schillerové na tom vláda nemá žádnou zásluhu. „S inflací vám poskočilo HDP a tím se ta procenta samozřejmě zlepšují,“ myslí si.