Farský: Je nevýhodné neručit za půjčku Kyjevu. Kde ty peníze skončí? ptá se Fiala

„Válka trvá čtyři roky, nikdo už v Evropě není zvědavý na slova,“ řekl k rozhodnutí českého premiéra v diskuzním pořadu bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr. za ODS). Současně ohledně muniční iniciativy uvedl, že dárci na ni věnovali 100 miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispělo Česko.
„Je potřeba, aby válka skončila. SPD podporuje mírové snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa,“ uvedl předseda poslanců SPD Fiala. Ohledně půjčky uvedl, že nikdo neví, kde peníze skončí.
„Pro nás je zásadní, že z českého rozpočtu na válku nepůjde ani korunu,“ doplnil Fiala. Europoslanec Farský řekl, že Babiš na summitu v Bruselu nezískal nic pro Českou republiku. Podle něj má Trump válku na Ukrajině jako byznys.
„Chtěl bych říct, že Andrej Babiš se nezachoval jako chytrá horákyně, ale spíš jako hloupý hokynář, protože on tam prostě ztratil všechno a nezískal nic pro Českou republiku,“ doplnil Farský.
„Pomoc Ukrajině je pomoc nám samým,“ uvedl Farský. To, co na summitu vyjednal český premiér, je podle Farského pro Česko nevýhodné. Podle Lipavského nejsou Slovensko a Maďarsko země, které by něco v Evropě prosadily. Právě dané země se spolu s Českem odmítli za půjčku pro Ukrajinu zaručit.
„Evropská unie Ukrajině pomáhá,“ uvedla europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).
Fiala poté reagoval na slova Farského. „Kdoví, kde peníze skončí. To se dozvíme po ukončení konfliktu,“ podotkl. Podle jeho slov se válka ukončí dohodou.