Turkovy kontroverze komplikují jednání, připustil Plaga. Výměna resortů nestačí, míní Dvořák

Podle předsedy poslanců Motoristů Borise Šťastného je většina výroků o Filipu Turkovi vymyšlená nebo nepřesná. Končící ministr Martin Dvořák míní, že by se situace kolem jeho nominace už měla nějak vyřešit. Politici to uvedli v nedělním pořadu Partii Terezie Tománkové, kde diskutovali také kandidát na ministra školství Robert Plaga a dosluhující ministr Marek Výborný.
Robert Plaga (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Robert Plaga (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (28. listopadu 2025). | foto:  Petr Topič, MAFRA

Robert Plaga (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...
Robert Plaga (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...
Boris Šťastný, předseda klubu Motoristé sobě, na jednání rozpočtového výboru...
Boris Šťastný, šéf poslanců Motoristů sobě, ve Sněmovně (24. listopadu 2025)
Boris Šťastný hned v úvodu uvedl, že kolem Turka panuje řada nepřesností. „Většina výroků o něm je vymyšlená a nepřesná, za ostatní věci se omluvil,“ řekl.

Turek na životním prostředí? Výsměch a ubohost. Nominace do vlády budí kritiku

Kandidát na ministra za ANO Robert Plaga připustil, že čestný prezident Motoristů Turek „komplikuje hladký průchod jednání o vládě“, protože kolem něj panuje kontroverze. Podle něj by ale musely existovat skutečně závažné soudní nebo právní důvody, aby ho prezident Petr Pavel nejmenoval.

Turek čelí mimo jiné kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Podle Deníku N také zveřejňoval četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá.

Motoristé trvají na nominaci Turka. Udělali jsme vstřícné gesto, řekl Macinka

Šťastný trval na tom, že Turkova nominace je daná. „Turek nominantem zůstane. Je to bezúhonný člověk a celý tým jsme navrhli správně. Teď už je to na prezidentovi,“ prohlásil.

Plaga zdůraznil že nově vzniklá koalice ANO, SPD a Motoristů pracuje podle harmonogramu. Dosluhující ministr zemědělství za KDU-ČSL Výborný připomněl, že i minulá vláda byla jmenována se zpožděním, tehdy však kvůli hospitalizaci prezidenta Miloše Zemana. „Ústava v tom dává čas. Prezident může být spíše ceremoniální prvek.“

Dosluhující ministr pro evropské záležitosti za STAN Dvořák reagoval stručně: „Už by se to mělo nějak vyřešit.“ Podle něj není řešením výměna resortů, kdy Motoristé Turka původně zvažovali jako šéfa diplomacie, ale nakonec jej jako ústupek prezidentovi nominovali na ministra životního prostředí. Podle Dvořáka je problém v Turkově osobonosti.

Teď Babiš ve střetu zájmů není, řekl Plaga

V debatě se opět řešil i střet zájmů, do kterého by se vítěz voleb Andrej Babiš jako premiér dostal kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Prezident opakovaně označil za nutné, aby šéf ANO řešení vysvětlit veřejnosti předtím, než jej jmenuje předsedou vlády.

„Babiš umí řešit problémy rychle, jen ty týkající se jeho samotného mu dělají problém. Je ale v jeho vlastním zájmu to vyřešit. Proč by to neudělal?“ ptal se Dvořák.

Co může Babiš udělat s Agrofertem? Slepý fond je řešením, převod na děti ne

Plaga přiznal, že nezná přesný termín, kdy Babiš řešení střetu zájmů veřejně oznámí. „V tuto chvíli se shodneme, že Babiš ve střetu zájmů není,“ dodal.

Podle dosluhujících ministrů měl Babiš šanci situaci vysvětlit ve čtvrtek na mimořádné schůzi Sněmovny, kterou svolala opozice právě kvůli střetu zájmů předsedy ANO.

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

„Etický kodex ANO jasně říká, že nominant nesmí být ve střetu zájmů, svou situaci musí vyřešit do 30 dnů a oznámit to ve Sněmovně, ne na sociálních sítích,“ prohlásil Výborný.

Udělejte si vlastní rozpočet, vzkázal Dvořák ANO

Debata se stočila také k návrhu státního rozpočtu. Dvořák kritizoval budoucí vládu: „Každá vláda by měla vládnout podle svých plánů, ne podle plánů Stanjury a Fialy.“ Podle Plagy byl rozpočet 2025 koncipován jen do voleb a už teď chybějí peníze na školství.

Nová koalice vrátila rozpočet. Musí ho udělat naše vláda, řekl Babiš

„Udělejte si vlastní plán, realistický rozpočet. Podle našeho rozpočtu se stejně vládnout nebude,“ pokračoval Dvořák.

Plaga připustil, že bude nutné „škrtat v rozpočtu, hledat rezervy a řešit valorizace důchodů“.

