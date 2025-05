Slovní přestřelka se odehrála při debatě o vojenské podpoře Ukrajině, během níž Cibulka tvrdil, že Evropa Kyjevu žádnou pomoc neposílá.

„Ukrajina bojuje za Evropu vlastní krví. Západ pro ni nedělá téměř nic kromě keců. Ukrajina se musí ubránit Rusku, jinak je Evropa ztracená. Jestli Rusko obsadí Ukrajinu, tak pak je do Evropy nezastaví nic,“ zdůraznil Cibulka ve vysílání.

Dodal, že pokud bude Ukrajina muset bojovat sama, nakonec Rusko porazí. „Kecy, že Evropa má spoustu zbraní... Vždyť není schopná Ukrajině poslat ani jeden tank, ani jedno letadlo. Nemá nic,“ tvrdil Cibulka.

Na otázku, odkud takové informace má, odpověděl, že z médií. Do toho se ale vložil Paroubek. „Od kyvadla,“ poznamenal expremiér. „Prosím vás, ať drží hubu ten haj.l,“ reagoval Cibulka.

Paroubek v debatě uvedl, že je potřeba situaci na Ukrajině dostat do stavu, kdy by se válka zastavila. „Teď jsme slyšeli názor KGB, ověřte si kyvadlem, jestli mám pravdu,“ řekl Cibulka. Paroubek na to reagoval s tím, že se má nechat vyšetřit v Bohnicích. „Patříte do kriminálu, pane Paroubku. Na doživotí. A to ještě nemluvím o popravčích četách,“ dodal Cibulka.

Známý aktivista svým kyvadlem zaujal v minulosti už několikrát. Jeho starým výrokem z roku 2019 se lidé bavili i letos. Tehdy totiž rovněž v debatě České televize pomocí siderického kyvadla předpověděl, že v roce 2025 vypukne v Evropě ostrá fáze třetí světové války.

„V roce 2026 opustí poslední američtí vojáci Evropu. Jestli jste četl včerejší článek (v roce 2019, pozn. red.) o tom, jak Donald Trump chce v podstatě pod pláštíkem zdražení, stáhnout Američany zpět do USA, tak je vám to jasné,“ říkal tehdy. Cibulka následně prohlásil, že se v roce 2027 rozpadne NATO.