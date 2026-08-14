Večer jen Pražané. Lídr ANO Hušbauer chce revoluci parkovacích zón, zůstaly by dvě

Pražané by tak podle něj mohli během dne bezplatně parkovat i v jiné městské části, než kde bydlí a mají stávající rezidentské parkovací oprávnění. Na večer a noc by se ale systém zpřísnil. „Večer by se přepnul do vyloženě rezidentského parkování, kdy se každý Pražan vrací na svou domovskou městskou část a parkování by tam mělo být pro něj – ne pro lidi z okolních částí nebo ze středních Čech. Takže by měl večer pohodlně zaparkovat,“ doplňuje Hušbauer.
Po odstoupení Ondřeje Prokopa kvůli kauze s byty jste se narychlo stal lídrem pražské kandidátky ANO. Oslovil vás s nabídkou přímo Andrej Babiš, nebo jak to celé probíhalo?
Po rezignaci Ondry Prokopa jsem se stal předsedou kontrolního výboru na magistrátu. Vzápětí jsem se stal i šéfem zastupitelského klubu, a v ten moment se začalo uvažovat i o mém jménu jako o případném lídrovi pro volby. A od této chvíle jsem byl v kontaktu s panem předsedou Babišem.
Proč jste na jeho nabídku kývnul?
Mám rád výzvy. A hlavně za mnou v Praze stojí zkušený tým starostů a místostarostů, kteří každý den dokazují, že řídit město dobře jde. Teď to chceme ukázat i na magistrátu. Sám jsem místostarostou Prahy 4, což by samostatně na počet obyvatel bylo páté největší město v republice. Jsem tam ve vedení sedmým rokem a rád bych tuto i další manažerské zkušenosti ze soukromého sektoru přenesl do vedení Prahy.
Rozkopaná Praha musí skončit. Jednoznačně tu chybí koordinace dopravních staveb a uzavírek. Když už se ulice rozkope, tak se na ní má pracovat naplno. Proto chceme vytvořit pozici koordinátora dopravních staveb.