Exministryně Parkanová požádala stát o odškodnění za stíhání v kauze CASA

Parkanová to řekla v dnešním rozhovoru pro server Aktuálně.cz, výši odškodnění neuvedla. Kauza se táhla téměř deset let. Soudy nakonec Parkanovou osvobodily, její stíhání definitivně skončilo letos v lednu.

„Žádost (o odškodnění) jsem podala prostřednictvím svého právního zástupce,“ řekla nyní serveru Parkanová. Jakou částku od státu požaduje, zatím nechtěla upřesnit. „Nevím, jestli už tu žádost na ministerstvu spravedlnosti četli. Byla bych nerada, aby se to dřív dozvěděli z médií,“ uvedla.

Se získáním odškodného zřejmě nebude mít Parkanová větší problémy. Její advokát Tomáš Sokol se totiž už dříve shodl s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS), že má bývalá ministryně na odškodnění za stíhání v kauze CASA nárok. Sokol to sdělil ČTK letos v únoru po schůzce s ministrem. Ministerstvo má na vyřizování žádostí o odškodné za nezákonné stíhání půlroční zákonnou lhůtu. Ministři se zpravidla v těchto záležitostech osobně neangažují.

Ohromný pocit bezmoci a zhanobení

„Zpočátku jsem nepochybovala o tom, že se to vysvětlí v řádu měsíců, a jen jsem sledovala, jak se jednotliví lidé a státní složky chovají. Že v takovém postavení budu deset let, tomu jsem nevěřila,“ řekla Parkanová ke kauze CASA Aktuálně.cz. Během deseti let stíhání a soudů měla podle svých slov „ohromný pocit nespravedlnosti, bezmoci a zhanobení“. „Měla jsem fáze, kdy jsem nemohla mluvit a nemohla jsem nikam chodit. A když jsem někam šla, tak mi někdo řekl něco zlého,“ uvedla.

Nákup čtyř transportních letounů CASA C-295 zhruba za 3,5 miliardy korun byl vládou schválen v roce 2009. O tři roky později vyšlo najevo, že nákup vyšetřuje policie, když policisté v červnu 2012 požádali o vydání Parkanové, tehdejší místopředsedkyně Sněmovny, ke stíhání. Parkanová poté na funkci rezignovala.

Parkanová a bývalý šéf ministerské sekce vyzbrojování Jiří Staněk byli obviněni ze zneužití pravomoci veřejného činitele a porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 818,8 milionu korun. Později byla částka snížena na 777 milionů Kč. Obžaloba jim vytýkala, že před rozhodnutím o nákupu nenechali zpracovat nezávislý posudek. Soudy pak ale Parkanovou i Staňka zprostily obžaloby. Případ skončil definitivně, když letos v lednu nejvyšší státní zástupce Igor Stříž uvedl, že v kauze nepodá dovolání.