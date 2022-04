KOMENTÁŘ: Nechtěný národní park. Proč Křivoklátsko, a ne třeba Adršpašské skály?

Klíčová, ale nikoli jediná otázka dnešního komentáře zní: může a má vláda vyhlásit národní park proti vůli lidí, kteří tam žijí? Současný kabinet chce vyhlásit pátý národní park – Křivoklátsko, který by chránil hlavně listnaté lesy nad Berounkou. Jenže proti se postavili místní obyvatelé ze 17 okolních obcí. Už dnes tam totiž je Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. Nelze tedy říct, že by to území bylo ochranou přírody úplně netknuté.