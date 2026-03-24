Slovenská policie zadržela podezřelého z útoku na halu v Pardubicích

O zatčení jednoho z údajných pachatelů informovaly servery Novinky.cz a Deník N s odvoláním na své zdroje.
„Ano, můžu to potvrdit. Jde o cizince. Po dalších se nadále pátrá v Česku a dalších zemích,“ sdělil Deníku N zdroj, který je s postupem vyšetřování obeznámený. „Informace tohoto charakteru tam je,“ řekl zdroj serveru Novinky.cz.
České policejní prezidium se k údajnému zadržení zatím nevyjádřilo. Ani mluvčí Ondřej Moravčík informaci pro redakci iDNES.cz nepotvrdil.
|
O požáru objektu v Dělnické ulici dostali hasiči informaci v pátek krátce po 04:15. Jednu z hal, která je tvořena z velké části železnou konstrukcí, podle hasičů požár kompletně zničil.
K činu se zanedlouho přihlásila propalestinská skupina The Earthquake Faction, zda ale za útokem opravdu stojí, není jasné. Kriminalisté totiž podle dřívějšího zjištění iDNES.cz pracují s verzí, že útok ve skutečnosti spáchal někdo, kdo chtěl, aby to vypadalo jako akce aktivistů.
|
Skupina The Earthquake Faction v prohlášení zaslaném médiím uvedla, že jí vadí spolupráce zbrojovky LPP Holding s izraelským výrobcem dronů. Mluvčí firmy Martina Tauberová ale vyvrátila, že by k takové spolupráci došlo. „Sděluji, že se v našem závodě žádné izraelské drony nikdy nezačaly vyrábět. K před dvěma lety zamýšlené spolupráci s touto izraelskou společností totiž nikdy nedošlo, a to z důvodu zrušení tendru na předmětný typ dronů stran ministerstva obrany,“ řekla.
|
Případ řeší Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK), na vyšetřování se podílí také zpravodajské služby a státní zastupitelství. Policie podle policejního prezidenta Martina Vondráška pracuje se čtyřmi verzemi, ve všech jde o podezření na úmyslné zavinění.