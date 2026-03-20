Ministr vnitra Lubomír Metnar spojil událost s terorismem a svolal na pátek krizový štáb ministerstva.
„Svolal jsem na dnešek krizový štáb ministra vnitra v souvislosti s požárem haly v Pardubicích. Událost se obešla bez zranění, evidujeme škody na majetku. Zabýváme se všemi dostupnými informacemi. Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem,“ oznámil na síti X ministr Metnar.
Na zveřejněném videu je vidět několik postav, jak kráčejí napříč průmyslovou halou a polévají hořlavé materiály benzinem, na konci záběrů je vidět, jak začíná budova hořet.
Požár haly vyšetřuje policie jako terorismus. Přihlásila se organizovaná skupina
Skupina v otevřeném dopise prohlašuje, že akce byla namířena proti společnostem LPP Holding a Elbit Systems vyrábějící drony pro Izrael, které využívá v souvislosti s válkou v Gaze a Íránu.
Válka v Gaze vypukla v říjnu 2023, když ozbrojenci teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců na jihu Izraele pozabíjeli na 1 200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 lidí unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila přes 70 000 Palestinců.
„Zničíme celé impérium.“ Co víme o skupině, která se hlásí k požáru haly
Hasiči bojovali s ohněm od rána
O požáru objektu v Dělnické ulici dostali hasiči informaci krátce po 04:15. Jednu z hal, která je tvořena z velké části železnou konstrukcí, podle hasičů požár kompletně zničil.
Podle redaktora iDNES.cz krátce po osmé hodině nad areálem létal vrtulník, ale jinak byla situace na místě klidná a z ohořelých budov již žádný dým nestoupal. Do areálu plného zasahujících hasičů policie nikoho nepouští.