V pardubické hale, kde hořelo, se drony pro Izrael nikdy nevyráběly, uvedla firma

K založení požáru přihlásila v e-mailu skupina The Earthquake Faction. Prohlašuje, že akce byla namířena proti společnostem LPP Holding a Elbit Systems vyrábějící drony pro Izrael, které využívá v souvislosti s válkou v Gaze a Íránu.
„Sděluji, že se v našem závodě žádné izraelské drony nikdy nezačaly vyrábět. K před dvěma lety zamýšlené spolupráci s touto izraelskou společností totiž nikdy nedošlo, a to z důvodu zrušení tendru na předmětný typ dronů stran ministerstva obrany,“ sdělila ČT Tauberová.
Policejní prezident Martin Vondrášek na tiskové konferenci varoval před přebíráním neověřených informací. Vyšetřovatelé podle něj pracují se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech s podezřením z úmyslného zavinění. Policie zahájila úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení.
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) upozornil, že se o události mohou objevovat různé dezinformace. „Oficiální informace budou vždy poskytovány prostřednictvím kanálů ministerstva vnitra, policie nebo hasičského záchranného sboru,“ dodal Metnar.
Podle Seznam Zpráv pracují bezpečnostní složky i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou. Tedy že údajná skupina The Earthquake Faction ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra. Earthquake Faction nemá žádnou dohledatelnou historii ani známé vazby na propalestinské hnutí, dodal web.
LPP Holding sdružuje technologicky zaměřené společnosti, které propojují vývoj, výrobu a integraci ve vojenském a civilním sektoru. Zaměřuje se například na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku, rozpoznávání obličejů a objektů s využitím umělé inteligence nebo zařízení pro provoz na železnici.