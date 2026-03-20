V pardubické hale, kde hořelo, se drony pro Izrael nikdy nevyráběly, uvedla firma

Autor: ,
  17:48
V závodě LPP Holding se izraelské drony nikdy nezačaly vyrábět. Spolupráce s izraelskou firmou zamýšlená před dvěma lety nezačala, uvedla České televizi mluvčí LPP Martina Tauberová. V hale holdingu v Dělnické ulici v Pardubicích v pátek nad ránem vypukl požár, hasiči jej zlikvidovali odpoledne.
V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se...

V průmyslové zóně v Pardubicích hořela nad ránem skladovací hala, ze které se požár rozšířil na sousední administrativní budovu. (20. března 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

K založení požáru přihlásila v e-mailu skupina The Earthquake Faction. Prohlašuje, že akce byla namířena proti společnostem LPP Holding a Elbit Systems vyrábějící drony pro Izrael, které využívá v souvislosti s válkou v Gaze a Íránu.

Několik postav polévá sklad benzinem. Žháři zveřejnili záběry z Pardubic

„Sděluji, že se v našem závodě žádné izraelské drony nikdy nezačaly vyrábět. K před dvěma lety zamýšlené spolupráci s touto izraelskou společností totiž nikdy nedošlo, a to z důvodu zrušení tendru na předmětný typ dronů stran ministerstva obrany,“ sdělila ČT Tauberová.

Policejní prezident Martin Vondrášek na tiskové konferenci varoval před přebíráním neověřených informací. Vyšetřovatelé podle něj pracují se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech s podezřením z úmyslného zavinění. Policie zahájila úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení.

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) upozornil, že se o události mohou objevovat různé dezinformace. „Oficiální informace budou vždy poskytovány prostřednictvím kanálů ministerstva vnitra, policie nebo hasičského záchranného sboru,“ dodal Metnar.

Hala byla laciným cílem, stoprocentní zabezpečení je ale utopie, reagují experti

Podle Seznam Zpráv pracují bezpečnostní složky i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou. Tedy že údajná skupina The Earthquake Faction ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra. Earthquake Faction nemá žádnou dohledatelnou historii ani známé vazby na propalestinské hnutí, dodal web.

LPP Holding sdružuje technologicky zaměřené společnosti, které propojují vývoj, výrobu a integraci ve vojenském a civilním sektoru. Zaměřuje se například na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku, rozpoznávání obličejů a objektů s využitím umělé inteligence nebo zařízení pro provoz na železnici.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.