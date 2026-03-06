A teď při vyjednávání město ještě přitvrdilo: z veřejných peněz nedáme ani korunu, platit nebudeme ani likvidaci staré komunální skládky, která se nachází v zemi, kde má hala stát.
O tom, jestli a jak vyjdou Pardubice investorovi vstříc, budou definitivně rozhodovat zastupitelé na konci března. Společnost MHAP patřící majoritnímu vlastníkovi pardubického hokejového klubu koupila pozemky na okraji města za stovky milionů korun od soukromých majitelů s tím, že v zemi je zahrnuta stará komunální skládka.
Městu pak firma při prvních jednáních říkala, že když se finančně budou podílet na provozu haly skrze dotaci, skládku zlikviduje za své peníze. A právě kolem toho, kdo a jak skládku zlikviduje, se dnes podle informací portálu iDNES.cz točí i další vyjednávání.
„Město připravuje podklady na březnové zastupitelstvo. Předmětem bude schválení plánovací smlouvy, dohody o skládce a dohody o veřejných funkcích, které by měl investor městu v rámci svého záměru garantovat. O finanční podpoře projektu město nejedná,“ řekla mluvčí pardubického magistrátu Ivana Dolanová. A zopakovala, že město nemá žádnou konkrétní představu o finanční podpoře haly a že jde pouze o přání investora.
Obecně plánovací smlouvu uzavírá město se stavebníkem a určuje vzájemné povinnosti. Zároveň to pro stavebníka podle výkladu ministerstva pro místní rozvoj může být jistá záruka: „Z obsahu plánovacích smluv vyplývají zásadní důsledky pro související řízení o povolení záměru. Jestliže se podle nového stavebního zákona obec zaváže k součinnosti v té podobě, že nebude vydávat změny územně plánovací dokumentace, které by ztížily nebo vyloučily uskutečnění záměru, tento závazek nelze změnou vůle samosprávy obce porušit,“ píše ministerstvo v příručce, v níž obcím vysvětluje vše okolo plánovacích smluv.
Závazek do budoucna
Primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO) pro iDNES.cz vysvětloval, že plánovací smlouva bude řešit s developerem právě detaily týkající se například infrastruktury, její údržby a podobně. Že by město naopak platilo za likvidaci skládky na soukromých pozemcích developera, odmítá. „Město je až poslední instancí, která by měla sanovat staré ekologické zátěže,“ řekl primátor s tím, že město při vyjednávání odmítá, že by platilo sanaci skládky.
Redakce iDNES.cz oslovila s otázkami týkajícími se výstavby multifunkční haly v Pardubicích i samotnou firmu. Ta ale na otázky už několikrát neodpověděla a bez reakce ponechala i dotazy, zda se projekt obejde bez finanční podpory ze strany města, nebo zda počítá s tím, že skládku komunálních odpadů na svých pozemcích odstraní z vlastních peněz. „Na 18. března chystáme v Pardubicích pro novináře prezentaci k tématům týkajícím se chystané smlouvy,“ odmítl odpovědět i nyní člen investorského týmu firmy MHAP Pavel Poulíček.
Část zastupitelů se na schvalování smluv s developerem nechce podílet a nechce pro ně hlasovat. Obávají se toho, že jde o velký závazek do budoucna. Problém s tím mají i někteří radní. „Neumím si představit, jak bychom vysvětlovali participaci na likvidaci skládky nebo provozní model, kdy bychom se třeba na dvacet let upsali a zavázali všechna následující zastupitelstva takovou podporou,“ řekl František Brend (Společně pro Pardubice).
Tvrdá vyjednávání
Podobně mluví i další radní. „Od začátku říkal, že stavbu postaví z vlastních peněz. Když pozemky kupoval, věděl, že je na nich stará skládka. Jsem proti, abychom tento soukromý projekt jakkoliv financovali, a pokud bychom měli likvidovat skládku ze socialismu, musí nám to někdo přikázat. Třeba soud. Vyjednávání jsou ale složitá a tvrdá,“ říká.
Projekt nové arény budí v Pardubicích debaty už od chvíle, kdy ho podnikatel a majitel hokejového Dynama Petr Dědek poprvé představil. Na okraji města v lokalitě Cihelna má vyrůst multifunkční komplex s hlavní halou pro 22 tisíc diváků, která by se podle kapacity stala největší hokejovou arénou na světě.
|
Součástí projektu má být také menší tréninková hala, hotel, parkovací dům a další infrastruktura. Celkové náklady na celý areál investor odhaduje zhruba na 10,5 miliardy korun. Původně projekt prezentoval jako čistě soukromou investici, která nebude vyžadovat veřejné peníze. Právě otázka případné finanční podpory města nebo dalších závazků samosprávy se však postupně stala jedním z hlavních politických sporů kolem plánované stavby.