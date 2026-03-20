To je klíčová otázka, která rozděluje Pardubice. A rozdělovat je bude dál, protože miliardář Petr Dědek udělal chytrý úhybný krok a o peníze si chce říct městu až následně.
Dědek, který za megalomanským plánem stojí, původně chtěl, aby se Pardubice zavázaly, že budou na halu přispívat třiceti miliony ročně po dobu dvaceti let. Takového „úpisu“ se ale zastupitelé lekli a odmítli podporu – obzvlášť před blížícími se komunálními volbami – podepsat. A tak město začalo v tichosti vyjednávat s firmou MHAP nové podmínky. Na první pohled jednoduché.
Radnice s investorem jedná v podstatě jen o tom, že převezme do správy komunikace a další infrastrukturu, kterou soukromník vybuduje, a o tom, že skládku komunálního odpadu, která se na pozemcích nachází a se kterou je investor koupil, zlikviduje právě MHAP na své náklady, a nikoliv město.
Dědek se ale plánů na to, že do soukromé haly – pokud by vyrostla – by Pardubice každoročně a dlouhodobě pumpovaly veřejné peníze jako podporu provozu, nevzdal. S politiky chce vyjednávat až později, poté, co bude mít stavební povolení na halu a všechny doprovodné stavby jako jsou hotel, malý zimní stadion či parkovací dům. Až poté chce s radnicí znovu řešit otázku peněz. A kromě toho přichází i s dalšími megalomanskými vizemi.
Navrhuje, že by za miliardy mohla vzniknout nad rovinatými Pardubicemi i lanovka, která by vozila návštěvníky z nádraží přes Labe do tři kilometry vzdálené haly, nebo že by pomohl se stavbou rychlobruslařské haly na městských pozemcích, pokud by město a stát chtěl.
„Dokud nedostaneme stavební povolení, dokud nemáme zelenou a nestavíme, tak je projekt v přípravné fázi. Pro nás je důležitá plánovací smlouva a smlouva o skládce, to je krok číslo jedna, abychom vůbec mohli v projektu pokračovat. Pro mě je to výzva. Já jsem doteď stavěl výrobní, skladové a logistické haly, ty umíme, těch mám desítky, ale toto je pro mě výzva – něco, co tady po nás zůstane a o čem se bude psát v celém světě,“ popisoval ve středu na setkání s novináři projekt Dědek a opakoval, že je vizionář.
Jako bych četl Julese Verna, reaguje radní
Jeho nápadům, že by nad Pardubicemi mohla vést lanovka, která by podle Dědkových propočtů za hodinu přepravila čtyři tisíce turistů od nádraží do multifunkční haly, se lidé ale většinou smějí. Už proto, že jde vzdušnou čarou o tříkilometrovou trasu přetínající zastavěné území sídlišť, rodinné zástavby, Labe i chystanou obchodní zónu. A vyjadřovat by se k ní musely desítky úřadů a orgánů.
„Možná to celé jen neumím docenit, ale mně přijde, že se stále propadáme hlouběji a hlouběji na dno a nikdo neřekne, jestli to celé vlastně není blbost, jestli to jen nejsou megalomanské plány a kde bere pan Dědek tolik sebedůvěry, že to, co představil, je reálné. Když teď ale slyším ještě o lanovce nebo o další hale pro rychlobruslení, tak si už vážně připadám, jako kdybych si otevřel knihu od Julese Verna s názvem Pardubice v roce 2135,“ říká radní František Brendl.
Další ze zastupitelů, který byl proti schvalování dlouhodobé provozní dotace ve výši třiceti milionů korun na dvacet let, zároveň tvrdí, že Dědek a jeho investorská společnost moc dobře vědí, že nyní nejsou schopni prosadit, aby zastupitelé schválili peníze na provoz haly.
„Protože vědí, že taková věc je nyní neprojednatelná, že proti tomu jsou i koaliční zastupitelé a neprošla by, obzvlášť tak blízko před komunálními volbami, tak nezbylo nic jiného než jít cestou uzavření takzvané plánovací smlouvy a smlouvy o skládce, kde se zavazuje, že ji odtěží a po městu nebude nic chtít. A pak bude zkoušet, jestli mu projde jiná finanční podpora,“ říká zastupitel pod podmínkou anonymity.
Jeho kolega – další koaliční zastupitel, který nechce uvést jméno – zase říká, že získat stavební povolení na takovou stavbu by trvalo i desítky let. „Jak dlouho tu mluvíme o obyčejné stavbě místo mostu Kapitána Bartoše, který je zchátralý, a jak dlouho trvá stavební povolení? A tady bychom stavěli kabinovou lanovku napříč městem, nad domy na rovině,“ kroutí hlavou.
Dědek chce město přesvědčovat, aby mu slíbilo peníze na provoz tím, že součástí haly má být parkovací dům, bazén či menší hokejová hala. „Město by nemuselo investovat do dalšího parkovacího domu a tady by mělo parkovací plochy, nebo by nemuselo investovat do dalšího bazénu či ledové plochy. Ale je to o dohadování,“ řekl Dědek.
Redakce iDNES.cz se jej zeptala znovu, zda po prvním neúspěchu a současné situaci pokus vyjednat veřejné peníze do jeho projektu nevzdá a zda to tedy neotočí - nepostaví halu a až pak, kdy by jeho plán všichni viděli jako reálný, nepůjde žádat o peníze na provoz. „Já přicházím na město a říkám: ‚Chci tady ve vašem městě investovat velké peníze. Co pro mě uděláte?‘,“ řekl Dědek.
Jenže takové úvahy rovnou odmítají i vládnoucí politici v Pardubicích, třebaže o tom dříve uvažovali. Náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice) řekl, že vedení města nehodlá zastupitelům předkládat návrh finanční podpory či provozní dotace investorovi. „A to ani teď, ani v budoucnu,“ řekl Rychtecký.
Jsem vizionář, hlásá Dědek
Je tedy pro tak obří investici za patnáct miliard korun podpora dvaceti milionů korun ročně od města tak klíčová? „Klíčová samozřejmě není, kdyby byla klíčová, tak nás to zastaví. Ale na druhou stranu projekt přinese finanční prostředky do městské pokladny a je správné, aby se město na něčem podílelo,“ opakuje Dědek.
Právě financování tak obrovské stavby, která má mít jedenáct pater, pojmout přes 22 tisíc diváků při sportovních a o tři tisíce více při kulturních akcích nebo nabídnout parkování až 4,4 tisícům automobilů, je přitom dalším z bodů, který zatím není zcela jasný. “Dělali jsme si několik analýz a scénářů a všechny vyšly ekonomicky udržitelné. Na základě toho máme vytvořený byznys plán,“ řekl finanční ředitel MHAP Patrik Melka.
Jak přesně bude projekt financován, ale neřekl ani Dědek. Pouze popsal, že „peněz je ve světě velké množství“. „Fondy mají zájem o dlouhodobé a stabilní investice. Máme více variant, stále je to přípravná fáze, mapujeme strukturu trhu,“ řekl. A podobně mluvil i o „hale ledních sportů“ odhadem za miliardu.
„Tato hala by tady mohla stát za tři čtyři roky. Když bude město a stát chtít, tak my jsme připraveni to spolufinancovat. A provozní schéma pro to už máme také nějakým způsobem vymyšlené,“ řekl Dědek a zopakoval, že je vizionář. A že multifunkční hala v Pardubicích nebude konkurencí O2 areny v Praze, ale hal v Londýně či Pekingu.
Příliš reálně zatím přitom nevypadá ani Dědkův nápad na vybudování rychlobruslařské dráhy, která by podle něj mohla stát v bývalém armádním areálu Hůrka, kde město plánuje výstavbu bytů, školy, školky, vyrůst má také parkovací dům, který chce stavět právě Dědek. „My rozhodně nebudeme ustupovat ze svých záměrů, pro nás je prioritou dostupnost bydlení včetně kvalitní občanské vybavenosti,“ řekl k nápadu náměstek primátora Jakub Rychtecký.