To proto, aby tu investor – firma MHAP miliardáře Petra Dědka – mohla postavit největší hokejovou halu na světě pro 22 tisíc diváků, kterou roky slibuje. Bez změny územního plánu by na pozemcích stavět nešlo.
Výměnou za to měly Pardubice podle dokumentů, které má MF DNES k dispozici, získat peníze – takzvaný investiční příspěvek ve výši milionů korun – a uzavřít s investorem plánovací smlouvu, že zaplatí veřejnou infrastrukturu, jako jsou silnice či inženýrské sítě.
|
Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte
Nic z toho ale dodnes schváleno nebylo a naopak místo původních slibů, že nebude chtít ani korunu z veřejných financí, investor nyní žádá, aby se město upsalo, že bude provozně projektu pomáhat a dávat třicet milionů korun ročně dvacet let. Dohromady minimálně tři čtvrtě miliardy.
Zastupitelé mu peníze odmítli dát. Územní plán je ale už změněný, v lokalitě se dá stavět a její hodnota je mnohonásobná a dohoda s městem neexistuje. „Předmětná smlouva, která by řešila investiční příspěvek, ještě uzavřena nebyla. Je stále předmětem vyjednávání. Město však již vyšlo investorovi vstříc skrze změnu územního plánu a je pro něj prioritní dotažení plánovací smlouvy,“ komentovala situaci mluvčí radnice Ivana Dolanová.
Klíčová infrastruktura
Pardubice a soukromá firma investora Petra Dědka MHAP s. r. o. uzavřely těsně před Vánocemi 2023 memorandum o spolupráci. V něm se domluvily, že investor má zájem v lokalitě Nová Cihelna postavit novou multifunkční hokejovou halu, a město v něm přímo napsalo, že má požadavek, aby právě investor převzal vybudování všech potřebných inženýrských sítí i dopravní infrastruktury.
|
Hokejové Dynamo může zůstat v enteria aréně, říká nová smlouva s městem
A to v takové kapacitě, aby se lokalita mohla v budoucnu rozšiřovat. V té době už město řešilo změnu územního plánu, která byla pro Dědka naprosto klíčová: bez ní by totiž na pozemcích, jež koupil od soukromých majitelů za desítky milionů korun s tím, že v jejich podzemí se nachází skládka odpadků ze socialismu, vůbec nemohl stavět.
Společnost MHAP se v memorandu zavázala, že je připravena přijmout závazek vybudování příslušné infrastruktury’. Doslova v memorandu stojí toto: „Investor je připraven uzavřít v souladu se zásadami příslušnou smlouvu o spolupráci, kterou budou řešeny jednotlivé otázky týkající se výstavby infrastruktury, a to v návaznosti na další precizaci záměru v navazujících fázích projektové přípravy záměru.“
A město tam rovnou napsalo, že finančně na halu nechce dát ani korunu. „Smluvní strany prohlašují, že městu neplynou z realizace záměru žádné finanční závazky kromě těch, které na sebe výslovně v budoucnu převezme,“ zní další odstavec memoranda.
Co tam vlastně vyroste?
O tom, dokdy má město uzavřít s investorem smlouvu o spolupráci či kdy se tak stane, není v memorandu ani slovo. Přitom jde o jednu z nejdůležitějších smluv. To proto, že kromě vybudování infrastruktury se v ní investor zaváže i k příspěvku, který by měl městu zaplatit – Pardubice jej počítají jednoduše: chtějí osm set korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy, případně směny pozemků a podobně.
Příspěvek mohou v případě veřejných staveb snížit nebo odpustit. A zároveň bez uzavření této smlouvy nechtějí Pardubice s investorem řešit už žádné další kroky – směňovat pozemky, o které žádá, nebo řešit jejich takzvanou zápůjčku.
|
Další krok k pardubické aréně. Hala podle úřadu nemusí mít důležité razítko
„Smlouva měla být součástí balíku, kdy město mělo schvalovat desítky milionů korun jako podporu. My jsme ale žádné podklady do ruky nedostali a informace jsme měli jen kusé,“ řekl zastupitel Petr Klimpl (ODS).
Pardubický radní František Brendl (Společně pro Pardubice), který od počátku upozorňuje na nejasnosti kolem projektu, varuje, že investor může začít s městem bojovat nebo celý projekt upravit tak, že na místě začne plánovat úplně jiné investice. Právě i proto, že dosud neexistuje zmíněná „plánovací smlouva“ o tom, jakou infrastrukturu tam postaví.
„My jsme schválili změnu územního plánu, vznikl sjezd z obchvatu města, povypínali jsme tam různé regulativy, které stavby v daném území omezovaly, a když bych si chtěl zaspekulovat, tak teď tam klidně někdo může postavit třeba sedm až deset kurtů a okolo hotely, byty, obchodní centra a další,“ říká Brendl. Náměstek primátora odpovědný za územní plán René Živný (Společně pro Pardubice) to ale odmítá, byť například v územní studii k hale se hovoří o tom, že tam mohou být prodejny do velikosti 1 500 metrů čtverečních.
„Územní plán tam dovoluje jako hlavní účel a využití sportoviště a k tomu doprovodnou infrastrukturu, ale hlavní využití musí být sportoviště,“ řekl MF DNES náměstek Živný.
Investor mlčí
Obavy mají i opoziční zastupitelé. Například Vít Ulrych (SPOLU) hovoří o tom, že už od počátku měl pochybnosti o celém projektu. „Nyní už nebyla shoda ani v radě města. Obavy, jestli tu tak obří investici někdo postaví, byly od počátku, já jsem je měl také, a to proto, že se to může stočit kamkoliv, když si člověk vezme, že pan Dědek má různé developerské projekty,“ řekl Ulrych.
|
Start stavby největší hokejové arény světa se blíží, k Cihelně najelo obří rypadlo
Zásady pro spolupráci s investory jsou běžnými pravidly, které má třeba Brno, Tábor nebo některé pražské čtvrti. Všechny debaty o tom, co nyní nastane, by mohl utnout sám investor Petr Dědek a jeho firma. Ta ale na jednoduchou otázku, jestli bude pokračovat s přípravou stavby a vyjednáváním s městem, nebo jestli teď začne požadovat, aby skládku na soukromých pozemcích sanovalo město, neodpověděla.
„Jak už jsme uvedli, nebudeme se k tomu průběžně vyjadřovat,“ řekl člen investorského týmu MHAP Pavel Poulíček.