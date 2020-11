Jsme pro smích, zní z ČSSD kvůli daním. Nepráskneme dveřmi, míní Zaorálek

POHÁR PŘETEKL: SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE MUSÍ ODEJÍT Z VLÁDY, KTERÁ DNES V NOCI PŘESTALA FUNGOVAT. JINAK BUDE PRO SMÍCH.

Je to super. Probudil jsem se do rána, kdy se dozvím, že daně klesnou o 10%. Výborná zpráva. Je to závěr čtyřletého populistického snažení Babiše, které skončí nejen krizí společenskou, ale také ekonomickou. Za koronavirus nemůže, ale za mimořádné dluhy a nedržení dohod již ano (po včerejším dni přemýšlím, jestli vůbec v jazyce českém mohu toto slovo vyjadřujíc...í souhlas vůbec používat).

Nedůstojná role ČSSD by měla rychle skončit. Ať si dovládne s kým chce. Nebudu možná populární, ale cítím elementární zodpovědnost vůči nám všem. České republice, krajům, obcím, tedy všemu, co jsme ta třicet let vybudovali, schválili. Nejde ani o to, že obce a kraje mohou rezignovat na jakékoliv investice včetně evropských, ale jde o principy, zásady a zdravý selský rozum. Blahopřeji ke snížení daní, nyní musí zeštíhlet veřejný sektor. Asi chce vláda méně krajů, méně obcí, méně veřejných služeb. Dobře. Je ovšem velmi rychle snížení příjmů doprovodit dramatickými úsporami. Pokud k tomu nedojde, skončíme jako jižní státy, kterým jsme se donedávna smáli. Mimochodem těm, co ještě před dvěma měsíci říkali, že přinesou do našeho regionu 10 miliard korun sděluji, že právě jenom Pardubický kraj připravili o 800 milionů ročně (po započítání všech přijatých změn bez kompenzací). Tedy za čtyři roky o 3,2 mld. Kč. Přeji vám všem veselou mysl ze snížení daní, které v jakékoliv výši neradi platíme.

Upřímně se modlím, aby ten marast jednoho soukromého hnutí již skončil. Nedodržení koaliční spolupráce je to minimum ze včerejší hloupé frašky.