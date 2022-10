Lékový úřad stahuje chybnou šarži paralenu ve formě čípků, na obale jsou chyby

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) stahuje z prodeje lék Paralen 500MG SUP 5 ve formě čípků. Důvodem je obal léčiva, na kterém jsou uvedené nesprávné informace o účinné látce v léčivu, uvedla mluvčí SÚKL Klára Brunclíková. Podle Brunclíkové by měli lidé, kteří tento typ Paralenu šarže CLB01205 mají doma, vrátit léčivo zpět do lékárny, kde jim lékárník vydá správnou šarži nebo vrátí peníze.