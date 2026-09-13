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Paradox volebního prahu: když neúspěch Motoristů kompenzuje krach trpaslíků

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  14:11
Předsedové opozičních stran zleva Marek Výborný (KDU-ČSL), Vít Rakušan (SPOLU),...

Předsedové opozičních stran zleva Marek Výborný (KDU-ČSL), Vít Rakušan (SPOLU), Zdeněk Hřib (Piráti), Martin Kupka (ODS) a Matěj Ondřej Havel (TOP 09) podepsali prohlášení na podporu Grónska a Dánska (21. ledna 2026) | foto: ČTK

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Nejnovější volební model agentury STEM pro CNN Prima NEWS za září 2026 přinesl pro českou politickou scénu zdánlivý paradox. Na první pohled by se mohlo zdát, že těsný neúspěch koalice Motoristů, kteří se ziskem 4,9 procenta by zůstali těsně před branami Sněmovny, je pro šéfa hnutí ANO Andreje Babiše špatnou zprávou.

Přišel by totiž o blízkého vládního partnera. Jenže volební matematika funguje jinak. V konečném důsledku totiž tento neúspěch kompenzuje masivní propad opozičních stran TOP 09 a KDU-ČSL a tedy znovu přihrává většinu mandátů bloku ANO a SPD.

Podle modelu by pětiprocentní hranici překročilo pouze pět subjektů: ANO (31,1 procenta), STAN (14,8 procenta), ODS (12,8 procenta), SPD (7,6 procenta) a Piráti (7,3 procenta). Zbytek politického spektra se roztříštil, což zásadně mění přepočet hlasů na poslanecká křesla.

Když méně procent znamená více křesel

Český volební systém využívá k rozdělování mandátů D’Hondtovu metodu, která sice po reformě z roku 2021 mírně nahrává menším stranám, ale stále platí jedno základní pravidlo: všechny hlasy pro strany pod pěti procenty propadají a jejich mandáty se proporčně rozdělí mezi ty, které uspěly. Pohled na data ukazuje, že mimo Sněmovnu zůstává rekordních více než 26 procent všech odevzdaných hlasů.

Volby by v Praze vyhrálo SPOLU, ANO je těsně třetí. SPD i Motoristé mimo magistrát

A právě zde se odehrává klíčová kompenzace. Opoziční tábor fatálně krvácí. Propad TOP 09 (3,3 procenta) a KDU-ČSL (2,6 procenta) znamená, že opoziční blok ztrácí desítky tisíc hlasů v koši.

Vzhledem k tomu, že ANO a SPD mají v součtu 38,7 procenta, zatímco trojice STAN, ODS a Piráti jen 34,9 procenta, matematika čistého zisku hovoří jasně pro současný vládní tábor. Při takto masivním přerozdělování propadlých hlasů by spojenectví Andreje Babiše a Tomia Okamury bez větších problémů překročilo magickou hranici 101 mandátů.

Krach Motoristů nemusí vzhledem k možné statistické chybě ani nastat, i když ho potvrdil i jiný průzkum. Sice by ANO a SPD připravil o třetího do party, ale díky ještě většímu debaklu opozičních trpaslíků by jim jejich hlasy k většině stačily.

Anatomie kolapsu

Kam zmizeli voliči TOP 09 a lidovců? Propad dvou tradičních značek na historická minima není náhoda, ale výsledek dlouhodobých strukturálních přesunů. Data ukazují, že jejich voliči se rozutekli do tří hlavních směrů.

Nejsilnějším proudem je masivní odchod liberálnějších voličů TOP 09 a městských voličů KDU-ČSL ke Starostům. STAN se ziskem 14,8 procenta funguje jako bezpečný přístav pro lidi, kteří chtějí volit opoziční stranu, ale jsou zklamaní politikou ODS a nevýrazným vedením lidovců a TOP 09. Starostové tak úspěšně vysávají své bývalé koaliční partnery.

Volby by vyhrálo ANO, Motoristé by se do Sněmovny nedostali, zjistil průzkum

Dalším jevem je exodus k jihočeskému fenoménu Naše Česko. Regionální křídlo ODS silně oslovil nový projekt jihočeského hejtmana Martina Kuby. Hnutí s 2,4 procenta odčerpalo přesně ty voliče, kterým chyběla akčnost, důraz na regiony a „pragmatická“ pravicová politika. Tento zisk sice na Sněmovnu nestačí, ale pro ODS znamená vážnou ránu.

Část mladších a ekonomicky pravicových voličů TOP 09, kteří slyší na dravý marketing a odpor k unijním regulacím, jako je Green Deal, zběhla podle průzkumů k Motoristům. Zbytek konzervativních křesťanských voličů KDU-ČSL, zejména na Moravě, se přesunul zřejmě do šedé zóny nevoličů, případně jde o příznak jejich vymírání.

Pro současnou opozici je tento model nepříjemnou zprávou. Růst STAN sice drží prapor opozičního tábora, ale celkovou matematickou prohru neodvrátí. Pokud se opoziční strany nedokážou do voleb drasticky konsolidovat a vyřešit krizi malých stran, přerozdělení propadlých hlasů doručí klíče od Strakovy akademie tandemu ANO a SPD.

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