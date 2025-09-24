Paralen? Farmakolog hovoří o rizikových faktorech autismu. Jeden měl i otec Trump

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Riziko autismu roste nejen kvůli genetickým predispozicím, ale právě s věkem rodičů – zejména otců. „Každých deset let po dvacetinách otce zvyšuje riziko autismu u dítěte asi o dvacet procent,“ vysvětluje Strojil. Tento faktor má podle něj výrazně větší vliv než spekulace kolem paracetamolu, které Trump prezentoval jako zásadní objev.
Současný americký prezident tak paradoxně spadá do skupiny otců s vyšším rizikem, protože nejmladšího syna Barrona Trumpa si pořídil až těsně před šedesátkou. Podle Strojila pak právě posun věku, v němž muži vstupují do rodičovství, může částečně vysvětlovat nárůst autistických diagnóz v posledních desetiletích.
Snaha o „zázračné řešení“
„Obsah i forma oznámení Donalda Trumpa jsou velmi nešťastné,“ říká Strojil v Rozstřelu. „Vazba léku na poruchy autistického spektra je sice založena na publikovaných studiích, ale ty kvalitnější a rozsáhlejší v poslední době ukazují, že vztah je pravděpodobně falešný,“ vysvětluje farmakolog.
Podle něj jde o tzv. indikační zkreslení – těhotné ženy paracetamol užívají z nějakého důvodu, například protože mají horečku nebo infekci, a právě tyto stavy samy o sobě mohou být rizikové pro vývoj plodu.
Podle Strojila není náhodou, že téma oznámil přímo prezident a ne odborný regulátor. „Trump na začátku volebního období slíbil, že vyřeší autismus. Cítí potřebu předvést, že na něco přišel, a nabídnout jednoduché řešení,“ míní Strojil. Tato snaha podle něj cílí na stejnou skupinu lidí, která věří konspiračním teoriím a hledá viníka pro rostoucí počty diagnóz autismu.
„Je to součást pokrytectví, které se jako linka táhne celou Trumpovou administrativou. Budou bojovat proti autismu, ale neberou v potaz, že se baví o lidech, kteří třeba stáli včera vedle nich,“ dodává s narážkou na někdejšího Trumpova spojence, jako je Elon Musk, který sám má údajně poruchu autistického spektra.
Horečka je větší hrozbou než lék
Přednosta Jan Strojil zdůrazňuje, že v medicíně téměř nic není černobílé a stoprocentní jistota neexistuje. U léků v těhotenství však nelze provést kontrolované studie.
Podle něj nikdo neschválí studii, do které by bylo přizváno 5000 těhotných žen a polovina z nich by byla donucena brát paracetamol a druhá polovina by naopak nesměla brát léky na horečku. Vědci se tak musí spoléhat na observační data. „Často zapomínáme, že na druhé misce vah není nula, ale ta choroba. Horečka nad 38,5 °C je v těhotenství velmi nebezpečná a může vést až k odumření plodu,“ varuje.
Paracetamol (v USA známý jako Tylenol, u nás jako Paralen nebo Panadol) podle něj zůstává lékem volby, zejména ve druhé polovině těhotenství. Alternativy jako ibuprofen nebo acylpyrin jsou v této fázi kontraindikované kvůli riziku vážného poškození plodu. „Pokud by se těhotná kvůli nepodloženým obavám bála lék užít, může to mít mnohem horší následky,“ upozorňuje.
Dopad na matky? Zbytečné trauma a strach
Farmakolog vidí dva hlavní negativní dopady Trumpova prohlášení. „Za prvé, současné matky dětí s vývojovými vadami mohou mít pocit, že za to mohou samy. Trump de facto řekl, že kdyby byly silnější a léky nebraly, tak se to nemuselo stát. Je to bezohledné a nepodložené přenesení viny,“ říká přednosta Ústavu farmakologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „Za druhé, budoucí matky mohou mít nyní strach lék užít, i když bude potřeba. A to je nebezpečné.“
Jan Strojil také v rozhovoru pro pořad Rozstřel reagoval na další Trumpem zmiňované tvrzení – spojitost mezi očkováním a autismem. „Dá se s velkou mírou jistoty říct, že to je nesmysl. Původní studie byla zfalšována a od té doby byla tato souvislost opakovaně vyvrácena kvalitními studiemi,“ uvedl. Naopak vakcíny jako MMR podle něj chrání před infekcemi, které mohou v těhotenství k vývojovým vadám skutečně vést.
