Horečka v těhotenství představuje pro plod i matku větší riziko než rozumně dávkovaný paracetamol. Nejsou spolehlivé důkazy o souvislosti mezi užíváním léku a vyšším rizikem autismu u dětí, o kterém v úterý hovořil americký prezident Donald Trump. V tiskové zprávě to dnes uvedla Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČSL JEP).

Užívání léků v těhotenství je vždy lepší probrat s lékařem | foto: Shutterstock

Lékaři dlouhodobě upozorňují na rizika nadměrného užívání paracetamolu nejen pro těhotné, může vést k poškození jater. Paracetamol je účinnou látkou mnoha léků, které se užívají například proti bolesti a horečce.

Odborná společnost se podle vyjádření plně ztotožňuje se závěry Evropské lékové agentury (EMA), podle níž je paracetamol považován za bezpečný v těhotenství, pokud je dodrženo doporučené dávkování a délka podávání.

Že paracetamol způsobuje autismus? Trump varuje bez důkazů, říká expert

„Horečka v těhotenství představuje pro plod i matku větší riziko než bezpečně a rozumně užívaný paracetamol. Aktuální vědecký konsenzus, sdílený EMA, Světovou zdravotnickou organizací i odbornými lékařskými společnostmi, konstatuje, že neexistují spolehlivé důkazy o příčinné souvislosti mezi užíváním paracetamolu v těhotenství a vznikem autismu u potomků,“ uvedl v tiskové zprávě Martin Votava, který je vedoucí pracovní skupiny ČSL JEP pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv.

Votava působil v letech 2010 až 2015 jako přednosta Farmakologického ústavu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK). V současné době působí v Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK.

„Rizika paracetamolu jsou lékařům i veřejnosti dlouhodobě známá a nadužívání tohoto léku není doporučováno,“ dodal. Předávkování paracetamolem se projeví do 24 hodin. Způsobuje nevolnost, zvracení, nechuť k jídlu, bledost, nadměrné pocení a letargii.

Nejsou jasné důkazy, že paracetamol působí autismus, reaguje WHO na Trumpa

Současně může být následkem poškození jater, jehož prvním příznakem je bolest v břiše. Pokud není poskytnuta lékařská pomoc, může nastat nevratné poškození až selhání jater a dalších orgánů, které vede ke smrti.

Před nadměrnými dávkami paracetamolu varovala letos na jaře také Česká lékárnická komora poté, co se na sociální síti TikTok objevila výzva, která hrozila předávkováním u dětí.

Pro dospělého je bezpečná dávka paracetamolu čtyři gramy, což odpovídá osmi tabletám. U dítěte se doporučená jednotlivá dávka odvíjí od jeho hmotnosti, činí deset až 15 miligramů (mg) na kilogram.

Třicetikilové dítě tak smí najednou méně než jednu tabletu běžné síly 500 mg. Podávat se může lék maximálně čtyřikrát denně a mezi dávkami musí být nejméně šestihodinový odstup. Celková denní dávka pro dospělého nesmí překročit 60 miligramů na kilogram za den.

Lékaře děsí nová výzva na TikToku. Děti se předhánějí, kolik snědí paracetamolu

„Paracetamol v těhotenství by se měl užívat pouze při klinické potřebě, v nejnižší účinné dávce a po co nejkratší dobu,“ dodal Votava. ČSL JEP také důrazně varovala před šířením vědecky nepodložených tvrzení, která podle ní nejsou podložena relevantními odbornými důkazy.

Česká gynekologicko-porodnická společnost ČSL JEP ve vyjádření uvedla, že se ztotožňuje se stanoviskem mezinárodních orgánů sdružujících lékaře těchto odborností.

Podle člena výboru odborné společnosti Mariana Kacerovského výsledky rozsáhlé švédské studie z let 1995 až 2019 na téměř 2,5 milionu dětí nepotvrdily souvislost mezi užíváním paracetamolu v těhotenství a rizikem autismu, ADHD ani jiných duševních poruch u dětí.

Otrav léky s paracetamolem přibývá, prodávají se i na pumpách. Omezení neprošlo

„Podobně i recentní systematické přehledové zpracování výsledků 56 studií dospělo k závěru, že na základě současných vědeckých důkazů je nepravděpodobné, že by užívání paracetamolu v těhotenství klinicky významně zvyšovalo riziko vzniku ADHD či autismu v dětství,“ řekl Kacerovský.

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

