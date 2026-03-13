Pár čar na papíře, v praxi umění. Ovládat rýsování se hodí i u přijímacích zkoušek

ilustrační snímek

„Jsou dány dvě kružnice a... jedné kouká z kapsy bagr.“ Ano, i zadání úlohy z geometrie si vysloužilo zástupce mezi nesmrtelnými filmovými hláškami (Vrať se do hrobu). U přijímaček ovšem z geometrických úloh kouká až pětibodový zisk, a tak se vyplatí je dobře natrénovat. Rýsovat můžete přímo v testech, mnohem pohodlněji se vám však bude pracovat na čistém listu papíru.

Přijímačky na střední školy 2026

Na první pohled může rýsování působit dost abstraktně – člověk kreslí lichoběžníky, obdélníky nebo různé úhly a může mít pocit, že jde jen o cvičení na papíře. Ve skutečnosti je rýsování základní dovedností pro mnoho praktických i uhrančivých oborů. Architekti, projektanti nebo designéři právě díky přesnému rýsování dokážou navrhnout domy, mosty i celé komplexy budov. Z jednoduchých geometrických tvarů tak postupně vznikají projekty, které se promění ve skutečné funkční stavby.

A vy dnes proměňte trénink v dovednost. Stáhněte si níže testy, které sestavili odborníci podle požadavků CERMAT, aby se staly pomocníkem před důležitou zkouškou.

