Na první pohled může rýsování působit dost abstraktně – člověk kreslí lichoběžníky, obdélníky nebo různé úhly a může mít pocit, že jde jen o cvičení na papíře. Ve skutečnosti je rýsování základní dovedností pro mnoho praktických i uhrančivých oborů. Architekti, projektanti nebo designéři právě díky přesnému rýsování dokážou navrhnout domy, mosty i celé komplexy budov. Z jednoduchých geometrických tvarů tak postupně vznikají projekty, které se promění ve skutečné funkční stavby.
A vy dnes proměňte trénink v dovednost. Stáhněte si níže testy, které sestavili odborníci podle požadavků CERMAT, aby se staly pomocníkem před důležitou zkouškou.