Třídění odpadu podle fastfoodů. Některý nejde recyklovat, jinde chybí data

McDonald’s má v Česku stovku restaurací, následuje KFC s 97 podniky. V těchto dvou řetězcích pravděpodobně zbude po každém jídle největší hromada papíru a plastu. V závěsu jsou pak Burger King (23 restaurací), bageterie Subway (19 podniků) či trochu jinak fungující Bageterie Boulevard (asi čtyři desítky restaurací) nebo salaterie Ugo a kavárenské řetězce typu Starbucks.



„Ročně odpad dělá necelé čtyři tisíce tun včetně olejů či bioodpadu, který je těžký,“ uvádí manažer řízení jakosti a bezpečnosti potravin v McDonald’s Vít Grec. Největší podíl na obalech tvoří papír s více než 70 procenty, následují kombinované a nerecyklovatelné materiály a poté plasty.

Recykluje se čtvrtina. Nejvíce (41 procent) se energeticky využije ve spalovně, pětina putuje na skládku. Jedna restaurace tak v průměru denně roztřídí 85 kilogramů odpadků.

To je ovšem jen takzvaný vnitřní odpad, tedy to, co zákazníci nechají na odkládacích vozících a co zbude po přípravě jídel, jako třeba fritovací oleje. Venkovní koše před restaurací jdou totiž automaticky do směsného odpadu a netřídí se kvůli bezpečnosti.

Žádný z ostatních řetězců rychlého občerstvení neuvádí ani druhy vznikajícího odpadu, ani celkový objem. Důvodem byly u některých společností dovolené (Burger King, Bageterie Boulevard či Ugo). „Data k různým typům likvidace odpadů máme, ale v současné době je hodně lidí na dovolených a je to velké množství výstupů, které by bylo pro souhrnná čísla potřeba dát dohromady,“ uvedla Jitka Macounová za Ugo.

Jiné podniky ani na opakovaný dotaz nereagovaly, případně uvedly, že čísla nemají. „Tato data bohužel k dispozici nemáme,“ zněla odpověď kavárenského řetězce Starbucks.

„Všechny naše restaurace kromě Pizza Hut Vodičkova se nacházejí v obchodním centru, tedy odpad je jeho součástí,“ vysvětlila Romana Pistulková za řetězec pizzerií. Odpady z restaurace přitom podle ní zaměstnanci v zázemí přetřídí dle jednotlivých druhů a pak jsou sváženy do centrálního místa odpadů daného obchodního centra. Odpadky po zákaznících třídí ale dle svých slov všechny oslovené řetězce.

Na otázku, jak přesně, většina odpovídá, že „pečlivě v zázemí“. Detaily zveřejnil před pár měsíci zmíněný McDonald’s, který na základě průzkumů zjistil, že většina jeho zákazníků netuší, že tak činí. A to přesto, že informace o tom je vyvěšena v každé provozovně zpravidla u odkládacích vozíků na tácy.



„Třídíme přímo v restauraci, každá má separační místnost, kde máme barevné pytle podle frakcí, kopírujících klasické třídící kontejnery. Odpady sebereme s táckem, odneseme do separační místnosti, kde je zaměstnanci roztřídí do pytlů a posílají dál,“ uvedl Vítek s tím, že o to se starají střídavě běžní zaměstnanci, nikoli speciální.

„Zodpovědní“ bez podrobností

„V restauracích KFC přistupujeme k životnímu prostředí zodpovědně, šetříme energiemi, už několik let třídíme odpad, jak po zákaznících, tak odpad vzniklý chodem restaurace,“ uvádí šéf tuzemského řetězce s kuřaty Libor Hubík, že třídí papír, plasty, ale i kuchyňský a biologicky rozložitelný odpad. Třídění je na zaměstnancích, zákazník odkládá veškeré zbytky na tácu do vozíku.

„Ve všech restauracích naši zaměstnanci pečlivě třídí odpad v zázemí,“ uvádí ředitel tuzemského Burger Kingu Daniel Ryška.

„V našich provozovnách je to mix obojího, třídí zákazníci a my dotřiďujeme za ty, kdo to neudělají,“ říká za salatérie Ugo marketingový ředitel společnosti Stanislav Pekárek.

Náhodný pohled do salaterií Ugo svědčí o tom, že minimálně v některých koše na tříděný odpad nejsou. Na druhou stranu tento podnik není klasickým fast foodem, protože se tam lze najíst na porcelánu a normálním příborem.

McDonald’s, KFC a Burger King či Pizza Hut takovou alternativu nenabízejí. Ať už zákazník jí na místě nebo na ulici, vždy po něm zbyde hromada papíru a plastu.

Někde na půl cesty je český řetězec Bageterie Boulevard. V porcelánu zákazník může dostat polévku a kávu, bagety se podávají v papíru a saláty v misce vypadající jako kombinovaný obal z plastu a papíru. A pokud jde o třídění, náhodná návštěva v několika bageteriích ukázala, že zatímco v jedné provozovně jsou k dispozici koše na třídění, v jiné jen na směsný odpad.



V kavárenských řetězcích je situace o něco lepší v tom, že alespoň při kávě na místě ji servírují do porcelánu či skla. Přímo v kavárnách má třeba Starbucks koše na plasty a směsný odpad.

„Třídíme směsný odpad, papír a plast, svážejí se i bombičky ze šlehačkových lahví. Během loňského roku jsme začali třídit také bioodpad a skleněné lahve,“ uvádí za kavárenský řetězec Starbucks Kateřina Kubíčková. Podle ní odpad po zákaznících dále v zázemí třídí zaměstnanci.

Záleží na lidech

I kdyby ale řetězce třídily odpad sebelépe, stejně většina odpadu skončí ve spalovně nebo na skládce. Po snězení hamburgerů, hranolek či kuřecích kousků totiž vznikne hromada převážně špinavého papíru. A ten nejde za současných podmínek recyklovat.

„Na zaměstnanci je, jak to vyhodnotí. Pokud je papír špinavý, jde do směsného odpadu, pokud je čistý nebo je na něm kapka kečupu a mastný flíček, tak to nevadí, zamíchá se to do většího objemu. Je to hodně o výcviku v restauracích a jak to ti lidé dělají,“ uvádí Grec za McDonald’s. „Dokonce když si dají hodně záležet, přetrhnou krabičku od Big Macu, protože víčko bývá čisté. I takové lidi máme,“ dodává Grec.

„Silně znečištěné materiály putují do směsného odpadu, třídí se slabě nebo se netřídí vůbec,“ uvádí Stanislav Pekárek za salaterie a freshbary Ugo.