Nedávno jsme si volali. Lev XIV. je rozvážný a má smysl pro humor, říká pražský kněz

Jste nejvyšším augustiniánů v České republice. Členem řádu je i nový papež Lev XIV. Znáte se osobně?

Ano, potkali jsme se desetkrát, možná dvacetkrát. Dříve jezdil do Prahy klidně i jednou za rok, byl také v Brně.

Jak na vás působí lidsky?

Především jako člověk, který dokáže naslouchat. Je velmi společenský, rád trávil čas i s dětmi, se kterými se tu často setkával. Navíc má velký smysl pro spravedlnost. Ale co mi na něm vždy přišlo speciální, byla jeho rozvaha. Vždycky si nechal dost času na rozmyšlení, než měla přijít nějaká definitivní odpověď. To pro něj bylo vždy důležité.

Bylo pro vás překvapením, že byl zvolen papežem zrovna Robert Prevost?

Pro mě určitě ne, já jsem to čekal. Poslední dny se hodně mluvilo o konkláve a já měl zkrátka takové tušení, že to může být on. Protože není nijak radikální, je to velmi otevřený a společenský člověk. Papež František v něj měl velikou důvěru. Ale zároveň vím, že obecně se to příliš nečekalo, takže když jsem se dozvěděl, že to je opravdu Robert, měl jsem samozřejmě obrovskou radost.

Co pro katolickou církev znamená, že ji nově povede augustinián?

Augustiniáni hledají pravdu společně s ostatními. To se odráží i v jeho osobnosti, protože on opravdu není samotář. Bude se snažit hledat ta nejlepší řešení pro církev a jsem si jistý, že se bude starat i o ty, kteří jsou na okraji společnosti, což je do jisté míry pokračování v odkazu papeže Františka. A také bude misionář, který bude hlásat výklad evangelia tam, kde to bude potřeba. Určitě se nebude bát pojmenovávat věci pravými jmény, nebude zametat věci pod koberec.

Dnes je ve světě mnoho geopolitických výzev, ke kterým se papež František často vyjadřoval. Jak se podle vás bude k těmto problémům stavět Lev XIV.?

Podle jeho prvních vyjádření bude jeho hlavním poselstvím především pokoj. Máme tu válku na Ukrajině, další konflikty ve světě a já si myslím, že jeho snahou bude hledat cesty, abychom jako církev mohli pomáhat je ukončit. Už jméno, které si vybral, signalizuje, že se bude snažit jít v cestě svého předchůdce Lva XIII., který se právě velmi věnoval lidem na okraji společnosti. A samozřejmě bojovat za mír.

Papež František se v tomto duchu vydával i do zemí, kam mu to bezpečnostní poradci nedoporučovali, například do Iráku nebo do Spojených arabských emirátů. Myslíte, že to bude i případ Lva XIV.?

Na to v tuto chvíli nedokážu úplně odpovědět, ale můžu vám říct jedno: on se určitě nebojí. Nebojí se vydat se tam, kam cítí, že je potřeba jít a kde cítí potřebu pracovat. Je ale pravda, že papež František byl v tomto ohledu velmi nadšený. Lev XIV. si určitě bude dávat na věci více času na rozmyšlenou. Ale myslím, že ani on sám ještě neví, kam budou jeho kroky směřovat, protože i pro něj bylo zvolení šokem.

To bylo i pro sázkové kanceláře, které favorizovaly jiné kardinály. Ale vy jste to tušil...

Ano, přesně tak. Když jste se podívali na odhady, přisuzovala se mu šance tak dvě až tři procenta, vůbec se o něm nemluvilo. Takže si myslím, že když se začaly sčítat na konkláve hlasy, musel získat určitý počet už během prvního dne. A už to pro něj bylo překvapením a pak jen získával víc a víc.

Má Česká republika větší šanci, že se dočká návštěvy nového papeže, když má k naší zemi tak vřelý vztah?

Ještě před nedávnem jsem s ním byl v kontaktu. Volali jsme si, protože se měl zúčastnit biřmování v kostele svatého Tomáše na Malé Straně. A tehdy mi říkal, že kvůli konkláve to asi nevyjde a že určitě moc rád přijede příští rok a domluvíme se. Ale to ještě nevěděl, že se stane papežem. Myslím si, že v současné chvíli už nebudou jeho cesty zcela soukromým rozhodnutím, takže těžko říct.