Lev XIV. se stal papežem loni v květnu, Pavel mu po zvolení popřál hodně sil, moudrosti i odvahy. V telegramu s gratulací ho následně pozval na návštěvu Česka. Uvedl tehdy, že je přesvědčen, že se hlas nové hlavy katolické církve stane silným zastáncem těch, kdo čelí útlaku, bezpráví a utrpení způsobenému nespravedlivou agresí.
|
Prezident Petr Pavel pozval s gratulací nového papeže do České republiky
Pavel se minulý rok vyjádřil ke smlouvě mezi ČR a Vatikánem, která mimo jiné upravuje postavení katolické církve v Česku. Ve vyjádření pro Ústavní soud uvedl, že dokument, který ratifikovaly Poslanecká sněmovna a Senát, není v souladu s ústavou a zavádí privilegované postavení katolické církve. Na Ústavní soud se kvůli smlouvě loni v březnu obrátila skupina senátorů, kteří chtějí posoudit, zda je smlouva lidskoprávní.
|
25. prosince 2025