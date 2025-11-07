Papež ocenil Dukovu odvahu, zmínil i pravdu a lásku

Papež ocenil Dukovu odvahu v době komunistického režimu, kdy působil v ilegalitě a byl ve vězení. Podle papeže Duka navzdory nesvobodě zachoval věrnost církvi.
„S otcovským srdcem vedl boží lid, podporoval smíření, náboženskou svobodu a dialog mezi vírou a společností,“ zdůraznil Lev XIV.
Měl povahu bojovníka, občas budil rozruch, řekl Graubner o Dukovi
„Jeho biskupská služba, čerpající z dominikánského charismatu pravdy a lásky, jak připomíná rovněž jeho biskupské heslo In spiritu veritatis, zůstává příkladem věrné oddanosti svému poslání,“ napsal papež. „(...) ze srdce uděluji apoštolské požehnání těm, kdo jsou zarmouceni jeho odchodem a účastní se jeho pohřbu,“ dodal.
Duka zemřel v úterý ve věku 82 let. Se zesnulým kardinálem se lidé budou moci rozloučit v kostele Všech svatých na Pražském hradě 13. a 14. listopadu. O den později se uskuteční pohřební mše v katedrále svatého Víta na Pražském hradě.
Kázat bude pražský arcibiskup Jan Graubner a bohoslužbu s ním povedou čeští a moravští biskupové spolu s kardinály a biskupy ze zahraničí i s kněžími dominikánů. Po mši bude Dukovo tělo uloženo v hrobce arcibiskupů v kapli svatého Víta.