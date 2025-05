Jaké bude směřování církve s novým americkým papežem Lvem XIV.?

Zatím přesně nevíme. Z jeho dosavadního působení a z prvních výstupů na veřejnosti, jako bylo úvodní požehnání a dnešní mše s kardinály přímo v Sixtinské kapli, můžeme usuzovat, že to bude papežství, které bude v kontinuitě s jeho předchůdcem papežem Františkem.

Nejspíše půjde o snahu obsáhnout celou církev, která má 1,4 miliardy věřících po celém světě a je velmi různorodá. Na to je nový papež velmi dobře vybavený díky svým dosavadním zkušenostem.

Součástí dalšího směřování zřejmě bude i snaha dát do centra Ježíše Krista. To je pro křesťanství typické, ale přesto se mi zdá užitečné to zdůraznit, protože právě to bylo patrné z jeho dvou promluv, které jsme od jeho začátku v papežském úřadě mohli slyšet. V těch je také vidět snaha navázat na papeže Františka, především co se týče vytvoření církve, která přichází k lidem, je misionářská a zajímá se o lidi na okraji.

Radek Tichý (*1980) Vystudoval teologii a sociologii na Univerzitě Karlově.

Postgraduálně studoval na Papežském liturgickém institutu sv. Anselma v Římě, kde také vykonával službu pomocného papežského ceremoniáře.

Působí jako rektor v arcibiskupském semináři v Praze.

Vyučuje liturgiku na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Mluvíte o návaznosti na papeže Františka. Ten se snažil církev v mnohých oblastech reformovat. Můžeme reformy čekat také od Lva XVI.?

Papež František po celou dobu řešil zejména zásadní reformu římské kurie. To je aparát církevních úředníků, kteří papeži pomáhají ve vedení církve. Naposledy takovou změnu udělal Jan Pavel II., což bylo velice dávno. Je potřeba církevní organismus přizpůsobit 21. století. To papež František udělal, ale zdá se, že si to musí ještě všechno sednout.

Úkolem nového papeže také bude, aby v tom pokračoval a aby se mohlo ukázat, jestli rozhodnutí a změny papeže Františka fungují, nebo zda potřebují úpravy a přenastavení.

Druhá věc, která se týkala Františka a bude se týkat i nového papeže Lva XVI., je reforma vatikánských financí. Svatý stolec žije především z darů katolíků a pak má také příjmy z památek, které vlastní, například z vatikánských muzeí.

I vzhledem k inflaci Vatikán řeší otázku penze pro vatikánské úředníky a papež František tomu věnoval velkou pozornost a ještě to není dotažené. Zcela určitě to bude otázka, ke které se bude muset nový papež postavit čelem.

když se bavíme o reformách, znamená to, že nový papež bude liberální? Velmi se to řešilo už před konkláve.

Kategorie liberální nebo konzervativní na katolickou církev sedí vždy jen zčásti. To si můžeme ukázat na otázce toho, zda mají mít ženy v církvi větší podíl na řízení a rozhodování, než tomu bylo dosud.

Papež František sice jmenoval ženy do vysokých pozic ve správě církve ve Vatikánu, ale on sám na druhou stranu řekl, že ženy nebudou svěceny na jáhny nebo kněze. Takže i přístup papeže Františka byl v některých věcech novátorský a v něčem velice konzervativní.

Podle toho, co víme o novém papeži a jeho dosavadní dráze, si myslím, že i v tomto bude následovat papeže Františka. Čili bude hledat nové cesty, ale nebude to nějaká revoluce, která by církev úplně proměnila.

František se vždy prezentoval skromně a střídmě. To bylo vidět i na jeho oblečení, kdy nosil hlavně pouze bílé papežské roucho. Lev XVI. se ve čtvrtek představil veřejnosti oblečen ve slavnostnějším a zdobenějším oděvu. Co to o novém papeži říká?

Použití oblečení je také symbolickým poselstvím. Myslím si ale, že se to nedá jednoduše interpretovat tak, že jeden papež byl skromný a druhý se vrací ke starým pořádkům. Oblečení, které měl na sobě Lev XVI., je oděv, který si papežové k této příležitosti oblékají.

Když se podíváme na všechny předchozí papeže, vyšli právě takto na balkon. U nového papeže to může značit poddajnost nebo přizpůsobivost úřadu. Paradoxně lze říci, a nechci, aby to znělo pejorativně, že u papeže Františka by to mohlo znamenat větší průbojnost a menší poddajnost.

Takže jen proto, že si Lev XVI. vzal klasické oblečení, není třeba mluvit o nějakém návratu ke starým pořádkům nebo vymezení se proti papeži Františkovi. To určitě ne, protože právě Františka ve své řeči zmiňoval.

Každý papež si volí své jméno. Robert Prevost se rozhodl, že se bude prezentovat jako Lev XVI. Je v tom nějaká symbolika?

Jméno v případě papežů má symboliku a vyjadřuje jejich program. Nemusíme v tom ale nutně hledat návaznost na toho nejbližšího možného předchůdce. Lev XIII. byl papež z přelomu 19. a 20. století, který byl charakteristický svou otevřeností ke světu, k dobové společnosti a snaze navázat s ní dialog. Chtěl se také starat se o sociálně slabé.

Na druhou stranu se nabízí i návaznost na Lva Velikého. To byl papež v pátém století a je to jeden ze dvou Svatých otců, kteří mají přídomek veliký. V dějinách církve totiž sehrál důležitou roli. V jeho době byly kolem víry zmatky a on zastal pevnou pozici v tom, jakým způsobem křesťané věří v Ježíše Krista. Křesťanské společenství na základě těchto principů žije od pátého století dodnes. To by mohl být jeden aspekt: jistota víry v nejistotě světa.

Lev Veliký byl také papežem, který ubránil Řím proti nájezdu barbarů. On sám vyšel ven, s vůdci se domluvil a město nakonec zůstalo uchráněno. Takže můžeme vnímat i tento aspekt, ze kterého vyplývá snaha o dialog, řešení konfliktů, snaha najít jistotu, víru v Ježíše Krista a pokoj v srdci v době, kdy je svět v pohybu.

Lev XIV. je také prvním papežem, který pochází ze Spojených států. Zároveň dlouho působil v Peru. Jakou roli pro něj může mít jeho původ při výkonu papežství? Může to pro něj být výhoda?

Ano, myslím, že právě jeho dosavadní život a jeho řekněme „dvojí původ“, mohl být důvodem, proč byl nakonec zvolen. Je to určitě výhodou pro jeho působení, protože právě dnešní svět se tolik nedělí na západ a východ, ale mnohem více na globální sever a globální jih.

A to, že má nový papež zkušenost s globálním severem, bohatými a vyspělými Spojenými státy, ale i globálním jihem, Latinskou Amerikou, chudobou, migranty, je pro něj velice cenné. Také v tomto bude navazovat na papeže Františka.

Zároveň Lev XIV. pochází z řádu augustiniánů. Jaký vliv to může mít na výkon jeho funkce?

Dvanáct let působil jako generální představený řádu augustiniánů, k nimž sám patří, a z titulu tohoto úřadu jezdil po celém světě na místa, kde jsou kláštery těchto řeholníků. To znamená, že také získal velice dobré povědomí o celosvětové církvi. Věřím, že pro něj jsou tyto aspekty velmi přínosné.

Výhodou pro něj může být i to, že byl prefektem Dikasteria pro biskupy (Vatikánské „ministerstvo“, které má na starosti jmenování nových biskupů po celé planetě, pozn. red.). Kdykoliv se jmenují noví biskupové, existuje k tomu zpráva o situaci ve společnosti i v místní církvi, ať už v Africe, Austrálii, Asii. I to mu dalo velký vhled do celosvětového katolicismu.

Když se podíváme do Česka, už delší dobu se mluví o tom, že by mohlo dojít ke jmenování nového pražského arcibiskupa. Může tuto volbu nástup nového papeže urychlit, případně jinak ovlivnit?

Ano, je to pravda. Teď byl papežský stolec neobsazený, takže všechny procesy, které závisí na papeži, byly samozřejmě zastavené. Je potřeba říct, že proces je neveřejný, takže nevíme, v jaké fázi se nachází. Nevíme ani, jestli v Česku ještě probíhají konzultace, kterými se apoštolský nuncius dotazuje jednotlivých věřících a představitelů církve na našem území a ptá se na nejvhodnější osobu, nebo jestli už byly tyto materiály odeslány do Říma.

Nevíme tedy, v jaké fázi to je, ale zcela určitě nemůže být nový pražský arcibiskup bez papeže. Myslím, že to půjde dále a uvidíme, jestli například po prázdninách by mohl být znám nový pražský arcibiskup.