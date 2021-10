Další Češi? Děláme na tom, říká novinářka o kauze Pandora Papers

Den po zveřejnění informací o tom, že Andrej Babiš v roce 2009 nakupoval nemovitosti ve Francii za zhruba 400 milionů korun přes offshorové firmy, jste nejprve říkala, že ze seznamu zhruba tří set byznysmenů i politiků zveřejníte některá další jména ještě do voleb. O dva dny později jste uvedla, že to „s největší pravděpodobností bude příští týden“. Ten už je také pryč a nic se neobjevilo. Kdy tedy další jména zveřejníte?

Pracujeme na tom. Musíme dát dostatečný prostor těm lidem se vyjádřit. Takže to není úplně jenom naše rozhodnutí, kdy to vyjde.

Proč jste tedy tehdy říkala, že to bude ještě do voleb?

Protože jsem si myslela, že se stihnou vyjádřit.