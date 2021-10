Jména Čechů v Pandora Papers se zveřejní postupně. Odtajní se jenom některá

Projekt Pandora Papers je založen na téměř 12 milionech dokumentů ze 14 právních kanceláří. Na jejich rozkrytí spolupracovalo přes 600 novinářů z více než stovky zemí, kteří tvrdí, že v rámci projektu odhalili, jak mocní a bohatí využívají offshorové společnosti a netransparentní jurisdikce kvůli anonymitě a daňové optimalizaci. V dokumentech se podle nich objevují jména zločinců, celebrit, politiků, fotbalistů, soudců i lidí z daňových úřadů z celého světa.



Server Investigace.cz zatímuvedl jen jméno premiéra Andreje Babiše, celkem ve spisech figuruje přes 300 Čechů a 178 offshorových firem s českým pozadím. Jsou mezi nimi bývalý ministr, zločinec, lokální politici, bankéř, zbrojaři, realitní i mediální magnáti i nejbohatší lidé Česka, uvedl web. Neplánuje však zveřejnit kompletní seznam. „Zveřejňování osobních údajů soukromých osob podléhá v porovnání s politicky činnými osobami větší ochraně soukromí,“ vysvětlil.

Pouhý výskyt v seznamu navíc neznamená, že se dotyčný dopustil něčeho problematického, doplnil web. „Ani to neznamená, že si založil offshore společnost, nebo že si snad vytvořil komplikované offshorové schéma. Záleží to vždy na povaze dokumentů, ve kterých se jména dotyčných objevila, na celkovém kontextu konkrétního příběhu i na postavení daného člověka,“ stojí v prohlášení.

Mezi českými jmény je Babiš jediným aktivním politikem na celostátní úrovni, který zároveň kandiduje ve sněmovních volbách, proto ho server vybral jako prvního. „Na kauze jsme strávili řadu měsíců. Nyní pokračujeme v práci na kauzách dalších lidí a nechceme publikovat kusé, z kontextu vytržené zprávy. Další případy proto budeme zveřejňovat postupně a vybereme pouze ty, které jsou opravdu ve veřejném zájmu a u nichž budeme disponovat ověřenými informacemi,“ uvedl server.

Web Investigace.cz v neděli uvedl, že Babiš si v roce 2009 nechal pomocí francouzské a panamské právní kanceláře anonymně a diskrétně založit firmy s nastrčenými řediteli.

Tuto strukturu údajně využil k tomu, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun). Poskytl tak sám sobě půjčku, kterou využil k nákupu 16 luxusních francouzských nemovitostí včetně zámečku Bigaud.

Podle webu mohlo jít o praní špinavých peněz. Babiš by měl vysvětlit, proč si objednal založení složitého finančního schématu k zakrytí původu peněz.

Premiér pochybnosti odmítá. „Ty peníze byly zdaněné v České republice, v roce 2009 jsem byl podnikatel a šlo to z velké renomované české banky,“ řekl Babiš novinářům. Zopakoval, že pokud by transakce byla podezřelá, určitě by to banka nahlásila Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ), který by záležitost řešil. „Ta podstata toho, že někdo pět dní před volbami přichází s 12 let starou transakcí, kdy jsem nebyl v politice, je nesmysl, je to jen kvůli volbám,“ řekl.