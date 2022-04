Za posledních dvacet let přitom tato statistika nikdy nevystoupala ani na dva tisíce případů. Viník je jasný – nemoc covid-19. „Zatímco v roce 2020 bylo do Národního registru nemocí z povolání nahlášeno pouze 150 případů covid-19, v roce 2021 to bylo už 5 369 případů,“ shrnuje mluvčí SZÚ Štěpánka Čechová.

Koronavirus má tak na svém kontě téměř 89 procent nemocí z povolání a naprosto převálcoval všechna astmata, svraby i alergické ekzémy.