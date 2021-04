KOMENTÁŘ: Jestli pandemie končí, rychle si ji ještě užijme

Minulý týden jsem se při cestě do práce přistihl, jak – obrazně řečeno – vzteky okusuji věnec volantu. Snažil jsem se dostat z české periferie do pražského centra po silnici plné kamionů, kolon, uzavírek. Za několik měsíců lockdownu jsem úplně zapomněl, jak tristně na tom doprava na našich hlavních tazích je. Přitom ještě o pár dnů dříve to byla úplná selanka.