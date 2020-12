Jak koronavirus vzrušoval Čechy. Zajímali se o porno i erotické hračky

Partnerské soužití, sexuální touhy i konflikty během pandemie zkoumala Laboratoř evoluční sexuologie a psychopatologie při Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ). Výzkum s názvem Láska a sex za časů koronaviru poukázal na skutečnost, že během první vlny u zadaných i nezadaných Čechů vzrostla chuť na sex.

Zvýšenou sexuální touhu pociťovalo v březnu 42 procent respondentů, sníženou 16 procent a 41 procent dotazovaných odpovědělo, že žádnou změnu v tomto směru nepociťují. Frekvence sexuálních aktivit se však během lockdownu podle výzkumu nezvýšila. Za to pravděpodobně může mimo jiné až příliš času stráveného s partnerem či péče o děti.

Že soukromé je politické a zodpovědnost občanů nekončí za zavřenými dveřmi, potvrdil i bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Stalo se tak poté, co si založil twitterový účet a doporučil lidem, aby deštivé dny raději strávili doma u knihy, než aby šli ven.



Mezi reakcemi na jeho rady se objevila také otázka: „A sex? Můžeme?“ Prymula na to odpověděl: „Tyto aktivity jsou povoleny, ale pouze s prověřeným partnerem.“

Podobná doporučení vydala také řada evropských zemí.



Nejenže sex s prověřeným partnerem znamenal větší bezpečí, zároveň bylo v lockdownem zastavené zemi těžší provozovat aktivity mimo partnerské soužití. To potvrdil například sexuolog Ondřej Trojan: „Někteří moji pacienti si stěžovali, že to měli složitější s ‚bokovkami‘, protože kontakt mezi lidmi se obecně silně omezil. Nevěrníci a nevěrnice tedy byli nervóznější,“ okomentoval.

S tím souhlasila také sexuoložka Laura Janáčková, která na jaře čelila většímu zájmu klientů i stesků milenek žijících v partnerském trojúhelníku. Ty byly v odloučení odkázané ve větší míře pouze na zprávy od svých protějšků. „Problém popisují i mladí lidé zatím bez partnera, v důsledku snížených příležitostí k seznámení,“ popsala zkušenosti z praxe.



Rouška jako součást hrátek

Češi žijící v páru však v karanténě rozhodně nechtěli zahálet. Zlaté časy tak zažívaly některé české internetové sexshopy. Například online obchodu RuzovySlon.cz v březnu vzrostl meziročně obrat o padesát procent, za první dubnový týden dokonce o sto procent.



Vzrostla zejména poptávka po dezinfekcích. Mezi zakupovanými pomůckami však jasně vedly vibrátory, womanizery (podtlakové masturbátory), venušiny kuličky a afrodisiaka. Hitem byly i párové vibrátory a masturbátory pro muže.

Že rouška hrátkám neuškodila, potvrdil také sexuolog Trojan. „Jeden můj pacient se s partner­kou věnuje BDSM aktivitám. Rouška je zaujala a zakomponovali ji do svých hrátek,“ uvedl.

S praktikami zohledňujícími pandemické restrikce souhlasila také Petra Sejbalová, primářka Sexuologického oddělení Fakultní nemocnice v Brně. Co se týče sexuálních poloh, jednoznačně doporučovala tu méně nakažlivou, tedy polohu, kdy si páry nevidí do obličeje napřímo. „Ideální by byl sex s rouškami u obou partnerů, což může přinést nový zajímavý prvek do života dvojice,“ podotkla.



Koronavirus vzrušoval nejvíc Slováky

Trojan dodal, že epidemie lidi da­leko víc přitáhla k virtuálnímu sexu. „Celkově to podpořilo dlouho sledovaný trend, tedy stále více lidí upřednostňuje sex po síti před realitou. A to je spíš negativní, neboť zatím není dořešeno, jak zařídit po síti i rozmnožování. Leč technika jde kupředu, tak ne­zoufejme,“ okomentoval sexuolog.



A koronavirus skutečně změnil vzorce sledování pornografie. Lidé ji začali vyhledávat v jiné hodiny a dopřávali si jí více. Zájem o lechtivá videa stoupl nejvíce v Itálii, kde lockdown uvěznil lidi doma jako první v Evropě. Česko však nezůstalo pozadu a obsadilo hned čtvrtou příčku; 16. března vykázali čeští uživatelé na serveru PornHub provoz vyšší o 14,8 procenta.



Ve vyhledávačích pornoserverů se také začala objevovat hesla spojená s koronavirem. Nejvíc na světě lákal podle studie portálu PornHub koronavirus Slováky. Češi naopak zůstali při sledování konzervativní a do tohoto žebříčku se nedostali. Do června tohoto roku pak lidé na PornHubu hledali heslo „corona“ celkem 18,5milionkrát a tvůrci nahráli přes 1 250 videí s touto tematikou.

Zájem Čechů o sledování porna výrazně stoupl se začátkem prvního lockdownu.

Katastrofa pro sexuální pracovnice

Koronavirová krize však tvrdě dopadla na sexuální pracovnice. Ženy bojovaly s nedostatkem klientů, často jim kvůli poklesu služeb hrozila exekuce a vystěhování z jejich domovů. „Tohle je opravdová nouze a má velmi drsnou podobu. Není jídlo, chybí přístřeší,“ okomentovala to v rozhovoru pro iDNES.cz ředitelka neziskové organizace Rozkoš bez rizika Hana Malinová.



Ženy podle ní neměly finanční rezervy, spíše jen dluhy po svých bývalých partnerech, a nedočkaly se ani žádné podpory ze strany státu. Velkou část klientely navíc tvoří cizinci, kteří na jaře nesměli překročit státní hranice.

„Pro prostitutky to znamená katastrofu. Když nenosí domů dost peněz, nemají z čeho nakoupit jídlo pro děti. Ty, které posílá ‚vydělávat‘ přímo jejich partner, si domů chodí pro výprask za trest,“ potvrdila Hana Souhradová, sociální pracovnice z organizace Karo.

Domácí násilí eskalovalo

První a druhou vlnu pandemie doprovázel také dlouhý čas strávený s partnerem a s tím související nemožnost úniku. Mezi páry v té době často docházelo k eskalaci konfliktů, hádky se stupňovaly a domácí násilí se často objevovalo i u párů, které s ním předtím problémy neměly.

Dokládají to závěry výzkumu Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity a Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Ty ukázaly, že ve spojitosti s pandemií covid-19 vzrostl v Česku počet případů domácího násilí o 30 procent.

Zvýšený zájem zaznamenala během jarních měsíců i Linka bezpečí, a to především u online služeb. Kvůli velkému zájmu prodloužila provozní dobu z 8 na 12 hodin denně. „Pro představu: v únoru bylo realizováno průměrně šest krizových chatů za den, v březnu deset a v dubnu již 18 chatů denně,“ přiblížila mluvčí Regina Jandová.

Nárůst počtu klientek evidovala za období pandemie také organizace ProFem. V červnu zaznamenala padesátiprocentní nárůst v porovnání s květnem. „Přibližně stejný počet klientek kontaktoval naše služby i v průběhu letních měsíců,“ potvrdila Dana Pokorná.

Svatba v roušce? Raději počkáme

Jarní opatření se znatelně odrazila v rekordně nízkých počtech uzavíraných manželství. Svazek podle dat Českého statistického úřadu uzavřelo v prvních šesti měsících roku 13,4 tisíce párů, tedy o 9,6 tisíce méně než vloni.



Nejvýraznější úbytek byl zaznamenán v dubnu, kdy počet sňatků meziročně poklesl o čtyři pětiny, a to na 740. Historické minimum však připadlo na měsíc březen: 631 sňatků představuje nejnižší měsíční počet sňatků za více než stoletou historii České republiky.

Útlum z jara se nepodařilo vykompenzovat ani v ostatních měsících, i když únor, srpen a říjen byly letos na svatby bohatší než loni. I kdyby byl počet sňatků do konce roku nadprůměrný, úrovně předešlých let už nedosáhne.

Celkově však pandemie měla podle NÚDZ pozitivní dopad na 37 procent párů. Negativně se koronavirus projevil na životě 30 procent párů, zbylých 33 procent uvedlo dopad neutrální.

