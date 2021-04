Když je v práci líp než doma. Firmy se snaží pomoci obětem domácího násilí

„Je prokázáno, že domácí násilí ničí nejen mezilidské vztahy, ale i kariéry. Má vliv na sebevědomí obětí, jejich pracovní produktivitu, atmosféru v týmu a v konečném důsledku může vést až k odchodu ze zaměstnání. Firmám by téma rozhodně nemělo být lhostejné,“ uvedla Zuzana Holá, ředitelka komunikace Vodafonu a Nadace Vodafone.



Podle výzkumu, který si před rokem a půl nechala společnost Vodafone zpracovat, se s domácím násilím setkalo 37 procent dotázaných zaměstnanců firem, tedy každý třetí.

Celkem 13 procent dotázaných pak kvůli domácímu násilí odešlo z práce a 67 procent řeklo, že trýznivá situace za zavřenými dveřmi měla vliv na jejich kariéru. Přitom 68 procent si připadalo v práci bezpečněji než doma a 22 procent dodalo, že se v zaměstnání cítí sami sebou, zatímco doma nikoli.

Během pandemie koronaviru pak domácí násilí eskalovalo. Domácí násilí přitom nemá vliv jen na kariéru, ale také na státní rozpočet. Podle analýzy Úřadu vlády ČR z roku 2017 Česko přichází kvůli tyranům ročně zhruba o 14,5 miliardy korun. Největší část z této sumy představují ztráty kvůli pracovní neschopnosti a výdaje na léčbu obětí, a to asi 13 miliard.

Některým firmám není problematika domácího násilí lhostejná. Společnost Vodafone například obětem z řad kolegů nabízí rozsáhlou podporu v podobě asistenčního programu, kontaktů na specializovaná centra, změny telefonního čísla, e-mailové adresy nebo pracovní doby a také až deset dnů plně hrazeného volna na řešení situace. Pro oběti také spustili mobilní aplikaci Bright Sky.



Aktivně problematiku řeší také například společnosti IKEA či Avon. Obě úzce spolupracují s neziskovými organizacemi poskytujících podporu zaměstnankyním, a to od právního poradenství po psychologickou podporu a konzultace.

Svěřit se anonymně jde snadněji

„V rámci poskytování služeb vidíme, že pro mnoho obětí je snazší se obrátit na službu anonymně. Nemusí sdělovat identitu, hovořit, kdo je jejich partner,“ uvedla k nynější situaci, kdy se většina pomoci přesunula do online prostoru, Branislava Marvánová Vargová z centra ROSA.

Z hlediska zaměstnavatelů je anonymita podle něj složitější, a o to je potřeba citlivější přístup, aby oběti ze strany zaměstnavatele cítily bezpečí a podporu.



Kde hledat pomoc? Bílý kruh bezpečí

pomáhá obětem a svědkům trestných činů

Telefon: 116 006, 257 317 110



pomáhá obětem a svědkům trestných činů Telefon: 116 006, 257 317 110 ROSA

specializuje se na pomoc ženám, obětem domácího násilí, a jejich dětem

Telefon: 602 246 102



specializuje se na pomoc ženám, obětem domácího násilí, a jejich dětem Telefon: 602 246 102 proFem

centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí

Telefon: 608 222 277



centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí Telefon: 608 222 277 Acorus

pomoc osobám ohroženým domácím násilím

Telefon: 283 892 772



Jak podotýká, domácí násilí není jen téma, co se týká obětí.

„Jeden z problémů, který podporuje jejich izolaci a stud, je, že se o obětech bavíme, jako by se nás to netýkalo. Přesto se to nějakým způsobem týká každého z nás, ať už osobně, nebo z hlediska rodiny - může to být matka, sestra, dcera, kamarádka,“ popsala.

Marvánová Vargová znovu připomněla mýty, že se domácí násilí týká sociálně slabších rodin či je spojeno s alkoholem. Podle statistik ROSA z hlediska vzdělanosti převažuje středoškolské a vysokoškolské vzdělání.

„Víme, že to téma skutečně není závislé na vzdělání a nedá se spojovat s pracovní pozicí nebo socioekonomickým statusem. Násilí si nevybírá. Vybírá si násilná osoba, a ty se nachází mezi všemi vrstvami obyvatel,“ zdůraznila.

Mezi klientkami organizace ROSA jsou podle ní nezřídka ženy na vysokých manažerských postech, lékařky, právničky. Pro ně je mnohdy obtížnější pomoc vyhledat, protože se potýkají se stereotypem, že se jich to týkat nemůže. „Tu situaci nemůže vyřešit nikdo sám, je třeba zásahu zvenčí,“ zdůraznila.



„Mnohokrát slyšíme, jestli ona zvládla odejít nebo to vyřešila. Zastavení násilí není ale na oběti, ale na tom, kdo se jej dopouští. My jako společnost můžeme vytvořit podmínky pro oběti, aby o situaci mohly hovořit beze studu,“ apelovala.

Stereotypy a předsudky také brání mužům říci si o pomoc. O úkryt před svou partnerkou požádalo loni v Česku 600 mužů. Přestože týraných mužů stále přibývá, podle odborníků zmíněné číslo vystihuje jen zlomek skutečnosti. Pro muže je totiž nejtěžší si vůbec přiznat, že jsou obětí své ženy.

„Každý z nás statisticky známe někoho, koho se domácí násilí týká.“ Branislava Marvánová Vargová centrum ROSA

Akademie proti domácímu násilí

Společnosti Avon, IKEA, Vodafone ve spolupráci s organizací ROSA a policií pro další firmy vytvořili Akademii proti domácímu násilí. Registrace bude možná v průběhu následujících měsíců. Workshopy se budou věnovat problematice domácího násilí, roli neziskového sektoru a policie a zejména roli zaměstnavatele a jeho podpory. Vzniknout by měla také metodika a manuál pro firmy.

„Jsme přesvědčeni, že ve společnosti, kde každá pátá žena zažije fyzické nebo sexuální násilí, je potřeba problém řešit všemi prostředky,“ míní Holá.

S fyzickým nebo sexuálním násilím od současného nebo bývalého partnera se podle Evropské agentury pro základní práva setkala každá pátá Češka. Podle čísel OSN zažila nějakou formu domácího násilí každá třetí žena na světě.

Podle koalice organizací NeNa, která obětem domácího násilí pomáhá, zaznamenala krizová centra či telefonní linky loni v souvislosti s pandemií koronaviru nárůst žádostí o pomoc o 40 až 60 procent.